Endlich geht es richtig los: Bereits im Jahr 2013 hat die Stadtverwaltung ein Spielplatzkonzept erstellt, um den Zustand der öffentlichen Spielplätze zu beurteilen und Maßnahmen durchführen zu können. Aufgrund des Personalmangels in der Verwaltung ist neben der Stilllegung zahlreicher Plätze baulich bisher wenig passiert. Doch jetzt sind wichtige Stellen wieder besetzt, und die Sanierung und Erneuerung von Spielplätzen im Stadtgebiet hat begonnen.

Vorgabe: Kosten sparen

Im März 2012 beschlossen Verwaltung und Rat mit dem Haushaltssicherungskonzept (HSK) ein riesiges Sparprogramm. Im Zuge des HSK wurden alle öffentlichen 42 Spielplätze in Barsinghausen hinsichtlich verschiedener Kriterien wie der Ausstattung mit Spielgeräten, deren baulicher Zustand, der Lage der Anlage, dem Erlebniswert für Kinder und Jugendliche sowie der Gestaltung des gesamten Geländes bewertet und acht von ihnen geschlossen, um Kosten zu sparen.

Das war vor acht Jahren. Seitdem ist neben der Kontrolle, dem Abbau oder der Reparatur von Spielgeräten nur wenig passiert, weil der Verwaltung laut Tiefbauamtsleiter Michael Dettmann zu wenig Mitarbeiter zur Verfügung standen. „Planung und Erneuerung waren kaum möglich“, sagt Dettmann.

Vier Plätze werden noch in diesem Jahr erneuert

Doch jetzt kommt Schwung in die Erneuerung der Barsinghäuser Spielplatzlandschaft. Die Verwaltung hat in diesem Jahr zwei Mitarbeitende eingestellt und somit für die Umsetzung der im Spielplatzkonzept erarbeiteten Maßnahmen mehr Kapazitäten. Noch in diesem Jahr werden vier Spielplätze umfassend erneuert.

Diese Spielplätze sind betroffen

Der Platz Am Untergut in Egestorf ist seit Längerem komplett abgeräumt und wird entsprechend in den kommenden Wochen ebenso komplett umgestaltet und mit neuen Spielgeräten versehen. Der Spielplatz an der Beekestraße in Landringhausen wird aufgrund seiner Lage auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr zu einem Themenplatz umgerüstet und erhält unter anderem ein Klettergerät in Form eines großen Feuerwehrautos. Ebenso wird der Spielplatz Am Steinhof in Groß Munzel sowie der Platz am Münchhausenweg in Hohenbostel mit neuen Spielgeräten aufgerüstet.

Der Spielplatz an der Straße Am Untergut in Egestorf ist mittlerweile leergeräumt und wird demnächst runderneuert. Quelle: Andreas Kannegießer (Archiv)

2022 stehen fünf Spielplätze auf dem Plan

Im kommenden Jahr sollen dann fünf Spielplätze saniert oder erweitert werden – unter anderem steht auf Klein Basche eine Erneuerung der Holzburg und der Aufbau einer Doppelseilbahn auf dem Programm. Ab 2023 will die Stadt auf neun weiteren Spielplätzen tätig werden.

Die Kosten: In Groß Munzel wie auch in Landringhausen investiert die Stadt laut Dettmann jeweils etwa 50.000 Euro. Für Klein Basche sind 75.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Der Neuaufbau des Platzes Am Untergut kostet circa 80.000 Euro. „Da könnten wir auch locker 150.000 Euro ausgeben. Spielgeräte sind unglaublich teuer“, sagt Dettmann.

Weitere Maßnahmen hat die Stadt in den vergangenen Wochen bereits umgesetzt. Auf dem Spielplatz am Distelweg in Winninghausen haben Mitarbeiter unter einem vorhandenen Basketballkorb den Schotterbelag durch einen sogenannten Fallschutzbelag ersetzt. „Jetzt kann man dort auch vernünftig Basketball spielen“, sagt Dettmann. Auf dem Gelände des Kindergartens Bärenstube in Langreder, das außerhalb der Betreuungszeiten öffentlich genutzt werden kann, wurde zudem ein Trampolin in die Erde eingelassen.

Spielplatzsituation insgesamt „gut“, aber...

Aufgrund der finanziellen Möglichkeiten scheide das Errichten neuer Spielplätze zunächst aus, sagt der Amtsleiter. „Unser Ziel ist es, die Plätze, die wir haben, in einen Top-Zustand zu versetzen. Neue Plätze sind eher langfristige Maßnahmen“, dämpft Dettmann etwaige Hoffnungen – trotz der Ergebnisse der Bestandsaufnahme von 2013, die die Verwaltung im vergangenen Jahr aktualisiert hat.

Der Spielplatz am Libellenweg ist einer der neuesten Plätze im Stadtgebiet. Quelle: Andreas Kannegießer (Archiv)

Die Untersuchung kommt zwar zu einer insgesamt guten Bewertung der Spielplatzsituation, hat aber ebenso Verbesserungsbedarf erkannt. So bekommen 45 Prozent der Plätze keine gute Standortbewertung. Sie sind aufgrund größerer Entfernung zur Wohnbebauung oder mangelnder Sicherheit auf dem Weg dorthin – etwa, weil viel befahrene Straßen überquert werden müssen – nur schwer zu erreichen.

Weniger als die Hälfte ist „gut“ oder „sehr gut“

Der bauliche Zustand wird bei nur 46 Prozent aller Spielplätze mit „gut“ (39 Prozent) oder „sehr gut“ (sieben Prozent) benotet. Das heißt, weniger als die Hälfte haben moderne, den aktuellen Wünschen entsprechende Geräte. 30 Prozent der Plätze bieten entweder keinen barrierefreien Zugang, keine Spielgeräte, die barrierefrei genutzt werden können, oder ihre Gestaltung ist hinsichtlich Bepflanzung, der Erdmodellierung oder der Lage der Spielgeräte nicht gut.

Immerhin weisen aber 71 Prozent einen sehr guten (14 Prozent) oder guten Erlebniswert auf. Das Spielangebot ist demnach vielfältig, für unterschiedliche Altersstufen attraktiv, bietet Rückzugsmöglichkeiten und Ausstattung zur Kommunikation wie etwa Bänke und Tisch.

Kaum Angebote in der Kernstadt

Bei der Betrachtung der Versorgung mit Spielflächen zeigen sich deutliche Defizite. So gibt es im Gebiet der Kernstadt – dort, wo zahlenmäßig die meisten Kinder leben – zu wenige Spielplätze. Die Ortsteile Nordgoltern, Bantorf, Kirchdorf, Egestorf, Ostermunzel und Groß Munzel seien ebenfalls nicht ausreichend mit Spielplätzen versorgt.

Zudem bieten in der Kernstadt lediglich der Spielplatz Klein Basche und der Skatepark auf dem ehemaligen Bahlsen-Parkplatz sogenannte Bewegungsflächen für Jugendliche wie etwa Bolzplatz, Basketballfeld, Tischtennisplatten oder eben Skategelegenheiten. Gar keine Bewegungsflächen für Jugendliche gibt es in Landringhausen, Langreder, Kirchdorf, Goltern und Wichtringhausen. Allgemein fehlten laut Untersuchung in der Kernstadt Angebote für Jugendliche wie soziale Treffpunkte, die auch bei Regen genutzt werden können.

