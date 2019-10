Barsinghausen

Die Stadt Barsinghausen will ihre sozialpädagogischen Angebote im Bereich der dezentralen Jugendarbeit ausbauen. Zu diesem Zweck sucht die Verwaltung zwei neue Mitarbeiter als Streetworker für die aufsuchende Straßensozialarbeit sowie für die mobile Jugendarbeit in den Ortsteilen. Zuletzt waren diese Personalstellen in der Jugendpflege nicht besetzt – „und die Aufgaben lagen leider brach“, sagt der Erste Stadtrat Thomas Wolf.

Für Jugendliche von 14 bis 26

Zur Zielgruppe der aufsuchenden und mobilen Jugendarbeit gehören junge Menschen im Alter von etwa 14 bis 26 Jahren. In der Deisterstadt leben laut Wolf rund 4800 Personen dieser Generation. „Das ist eine große Gruppe, die wir nicht aus den Augen verlieren dürfen“, betont der Erste Stadtrat.

Viele Jugendliche suchen sich nach Angaben von Fachdienstleiter Björn Wende ihre Treffpunkte mit Freunden im öffentlichen Raum – zum Beispiel auf Schulhöfen, an Bushaltestellen oder an den Ortsmittelpunkten kleinerer Dörfer. „Unsere künftigen Mitarbeiter sollen diese informellen Treffpunkte aufsuchen und ein Vertrauensverhältnis zu den jungen Menschen aufbauen. So kann es mit viel Geduld und Einfühlungsvermögen gelingen, spezielle sozialpädagogische Angebote an den Bedürfnissen der Jugendlichen auszurichten“, erläutert Wende.

Was benötigen die jungen Leute?

Dabei spielten zumeist auch die Gewalt- und Suchtprävention sowie der Ordnungscharakter eine wichtige Rolle – etwa wenn die Jugendlichen an typischen Treffpunkten wie Schulhöfen immer wieder große Müllberge hinterlassen. „Für die Straßensozialarbeit stellt sich dann die Frage: Warum treffen sich die Jugendlichen an solchen Orten? Und was benötigen die jungen Leute für ihre Freizeitgestaltung?“, betont Stadtjugendpfleger Wende.

In den vergangenen zehn Jahren seit 2009 habe die Streetwork-Arbeit bereits einige positive Ergebnisse hervorgebracht. Dazu zählen Wende und Wolf insbesondere den Mitternachtssport, Graffitiprojekte sowie jüngst den Skatepark. Solche Angebote seien wichtig für eine soziale Orientierung der Jugendlichen. „Es gibt einen Zusammenhang zwischen effektiver Straßensozialarbeit und dem auffälligen Verhalten junger Menschen im öffentlichen Raum. Dieser Herausforderung müssen und wollen wir uns stellen“, sagt der Erste Stadtrat.

Neue Impulse geben

Die zwei neuen Sozialpädagogen oder Sozialarbeiter mit einer Wochenarbeitszeit von jeweils 30 Stunden sollen nicht nur Impulse für die Streetwork-Arbeit in der Kernstadt geben, sondern auch die mobile Jugendarbeit in den Ortsteilen der Stadt Barsinghausen konzeptionell voranbringen. Darüber hinaus sei ein gewisses Stundenkontingent zunächst auch für den Jugendtreff an der Goetheschule vorgesehen. „Aber langfristig sollen sich die neuen Kollegen aus den kommunalen Jugendeinrichtungen herausziehen und ganz auf die dezentrale Jugendarbeit konzentrieren“, kündigt Wende an.

Von Frank Hermann