Barsinghausen

Schulgelände sind oft weitläufig und unterliegen nachts meist keiner Kontrolle. Einige sind beliebt als Treffpunkte, leider auch für Sachbeschädigungen oder Einbrüche. Den rückwärtigen Schulhof der KGS Goetheschule lässt die Stadt Barsinghausen deswegen jetzt mit einem massiven Zaun sichern. Weil Bewegungsmelder und zusätzliche Beleuchtung nichts gebracht haben, soll nun ein zwei Meter hoher Doppelstabzaun ungebetene Gäste fernhalten. Auch der Grillhof zwischen Ostflügel und Fachklassentrakt sowie der Hof zwischen Fachklassentrakt und Westflügel werden geschlossen.

Die Liste der Beschädigungen auf dem Schulgelände ist lang. Teilweise handele es sich bei den Taten um Einbrüche, teilweise seien es Sachbeschädigungen an den Gebäuden, sagt Stadtsprecher Benjamin Schrader. Es gebe viele Sprühereien und immer wieder würden auch Sitzgelegenheiten beschädigt. Sogar Lagerfeuer seien auf Schulhöfen schon gemacht worden. „Unsere Kolleginnen und Kollegen in den Schulen melden auch sehr viel Müll wie beispielsweise zerbrochene Glasflaschen“, zählt Schrader weiter auf.

Banner abgerissen, Dienstwagen beschädigt

Die Probleme beschränken sich dabei nicht nur auf die KGS Goetheschule. „Wir nehmen diese Vorfälle auf allen Schulhöfen wahr, wobei die KGS, das Schulzentrum Am Spalterhals und die Ernst-Reuter-Schule besonders betroffen sind“, sagt Sabrina Jose von der Gebäudewirtschaft. Darüber hinaus käme es auch immer wieder zu Beschädigungen an anderem Eigentum der Stadt. Dazu gehören beispielsweise die Banner, mit denen die Stadt für Personal in ihren Kitas wirbt. Die Planen würden beschmiert, teilweise würden die Bauzäune, an denen die Planen befestigt sind, aus dem Boden gerissen oder die Verankerungen kaputtgemacht. Auch Dienstwagen der Stadtmitarbeiter wurden schon des Öfteren beschädigt.

Die Probleme beschränken sich nicht nur auf die KGS. "Wir nehmen diese Vorfälle auf allen Schulhöfen wahr", sagt die Stadt. Quelle: Jennifer Krebs

Wie hoch der Schaden ist, der in den zurückliegenden zwei Jahren entstanden ist, kann die Stadt nur schwer beziffern. Einzelne Vorfälle wie die jüngsten Einbrüche und Einbruchdiebstähle würden jeweils Kosten über mehrere Tausend Euro verursachen, sagt Stadtsprecher Schrader. Teilweise lägen die Kosten für die Beseitigung der Schäden auch jenseits der Marke von 10.000 Euro. Insbesondere, wenn die Einbrecher auch die Inneneinrichtung demolieren, ginge es schnell in den fünfstelligen Bereich. Deutlich weniger Kosten würden die Beschädigungen und Beschmierungen der Banner verursachen.

Schäden im fünfstelligen Bereich

Bisweilen verbindet die Stadt die Beseitigung der Schäden oder die Ersatzbeschaffung zerstörter Gegenstände mit regulären Beschaffungen, um die Kosten zu minimieren. „Darüber hinaus versuchen wir, viele Schäden und Schmierereien durch eigene Mitarbeiter zu beseitigen, sodass wir keine Rechnung von Dritten erhalten“, sagt Schrader. Dennoch verursachen die Schadensbeseitigungen, das Müllaufsammeln und das Entfernen von Graffitis damit indirekt Personalkosten. Alles in allem, so Schrader, läge man damit pro Jahr sicherlich im mittleren fünfstelligen Bereich bei den Kosten, die der Stadt und damit indirekt auch den Bürgerinnen und Bürgern entstünden. Diese Summen muss die Stadt über ihren Haushalt abdecken, da Versicherungen nur solche Kosten übernehmen, die im Zusammenhang mit Einbrüchen entstehen.

In der Regel gibt es keine Hinweise darauf, wer für die Schäden an den Gebäuden und anderen Einrichtungen verantwortlich ist. Auch die polizeilichen Ermittlungen seien leider oftmals nicht von Erfolg gekrönt. Die Stadt vermutet aber, dass junge Leute dahinterstecken, die sich auf den Schulhöfen mit Freunden treffen. Die Stadtverwaltung weiß, dass sich das nicht komplett verhindern lässt. Der bloße Aufenthalt stelle grundsätzlich auch kein Problem dar. „Lediglich das Verhalten einiger Personen ist für Stadt und Anwohnerinnen und Anwohner problematisch“, betont der Sprecher der Stadt.

Hellere Beleuchtung bringt nichts

Wegen der Vorfälle arbeitet die Verwaltung an einem Vandalismuskonzept, das sich grundsätzlich aus vier Bausteinen zusammensetzt: bauliche Maßnahmen an Gebäuden, Nutzungsregelungen, Jugendsozialarbeit und verstärkte Öffentlichkeitsarbeit. Die Schulhöfe wurden zum Teil mit Bewegungsmeldern und einer hellen Beleuchtung ausgestattet, was die sichtgeschützten Aufenthaltsqualitäten vermindern und dem Vandalismus vorbeugen sollte. „Dies hat zu unserem Bedauern keinen Erfolg gezeigt“, sagt Gebäudewirtschafterin Jose.

Im Oktober hat der Rat eine neue Benutzungsordnung für Schulhöfe verabschiedet. Sie gibt vor allem der Polizei in den Abendstunden und am Wochenende klare Regelungen, um mögliche Störungen unterbinden zu können. „Die neue Schulhofordnung begrenzt die mögliche zeitliche Aufenthaltsdauer“, sagt Schrader. So ist das Betreten und die Benutzung der Schulhöfe etwa an den Wochenenden und in den Schulferien täglich nur von 8 bis 20 Uhr erlaubt.

Mehr Kontrollen geplant

Wegen der mutmaßlich oft jugendlichen Täter hält die Stadt es für wichtig, dass die Jugendlichen sozialarbeiterisch betreut werden. Sie hat deswegen die Aufgaben in der Jugendpflege neu verteilt, um die aufsuchende Sozialarbeit im Stadtgebiet zumindest ansatzweise wahrnehmen zu können, solange es noch keinen neuen Streetworker gibt. Mit der Polizei hat die Verwaltung abgesprochen, sämtliche Beschädigungen auch anzuzeigen. Das soll abschrecken.

„Wir sind derzeit dabei, neue Beschilderungen für die Schulhöfe zu erarbeiten“, sagt Stadtsprecher Schrader. Darüber hinaus wolle man sich mit der Polizei über Kontrollen abstimmen. Auf Grundlage der neuen Beschilderung könnte die Polizei und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamtes die Regelungen aus der Schulhofordnung bei regelmäßigen Kontrollen dann auch durchsetzen.

Warum keine Videoüberwachung?

Kameras sollen jedoch vorerst nicht installiert werden. Der Einsatz von Videoüberwachung sei aus rechtlichen Gründen nur sehr schwer möglich, sagt die Stadt. Insbesondere dann, wenn Kinder und Jugendliche durch solche Maßnahmen betroffen seien, würden besonders strenge datenschutzrechtliche Anforderungen gelten. Konkret bedeutet das beispielsweise, dass nur zu bestimmten Zeiten die Kameras genutzt werden dürfen. Darüber hinaus muss auch die Löschung der Daten berücksichtigt werden.

Von Jennifer Krebs