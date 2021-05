Barsinghausen

Wer macht mit bei Click & Meet? Um die Einzelhändler in Barsinghausen zu unterstützen, wollen Wirtschaftsförderer Thomas Müller und der Stadtmarketingverein auf ihren digitalen Plattformen die Geschäfte zusammenfassen, die sich an dem neuen System beteiligen. „Da die Anmeldung der Kundinnen und Kunden eine der Voraussetzungen ist, wollen wir die teilnehmenden Geschäfte gebündelt sichtbar machen“, sagt Müller.

Geschäfte sollen sich melden

Dazu werden die die Geschäfte gebeten, per E-Mail an kontakt@unser-barsinghausen.de oder an thomas.mueller@stadt-barsinghausen.de ihre Kontaktmöglichkeiten mitzuteilen. Auch Unternehmen, die nicht Mitglied bei Unser Barsinghausen sind, können sich an den Verein wenden. „Um den Kundinnen und Kunden wie auch den Gewerbetreibenden möglichst viele Informationen und damit auch Sicherheit zu geben, haben wir auf der Homepage direkte Verlinkungen zum aktuellen maßgeblichen Inzidenzwert des Robert-Koch-Institutes und den aktuell geltenden Regelungen gesetzt“, erläutert Müller.

Nur mit Termin und negativem Test

Am Dienstag lag der Inzidenzwert für die Region Hannover bei 122,4. Nur bei einer Inzidenz bis 150 ist das Einkaufen mit Termin möglich. Voraussetzung ist ein aktueller, negativer Corona-Test. Zulässig sind ein vor höchstens 24 Stunden vorgenommenen Antigentest, der in Schnelltestzentren oder Apotheken gemacht wird, oder ein Selbsttest unter Aufsicht, etwa vor dem Laden. Zu Hause durchgeführte Selbsttests zählen nicht.

Eine kleine Perspektive

Die neuen Regelungen zum Click & Meet seien wichtige Bausteine, um Gewerbetreibenden in Corona-Zeiten wirtschaftliche Perspektiven zu geben und die Innenstädte ein Stück weit wiederzubeleben, betont Wirtschaftsförderer Müller. Dadurch könnten viele Einzelhändler ihre Umsätze wieder steigern und zumindest einen Teil der laufenden Kosten abfangen. „Gleichwohl wird die jetzt in Kraft getretene kleine Lockerung unserer Meinung nach nicht dazu ausreichen, um die wirtschaftlichen Ausfälle bei den Betrieben komplett aufzufangen“, macht der Wirtschaftsförderer deutlich.

Stadt und Stadtmarketingverein appellieren hier auch an die Bürgerinnen und Bürger, Click & Meet zu nutzen und bei den lokalen Einzelhändlern einzukaufen. Viele Gewerbetreibende befänden sich angesichts des monatelangen Lockdowns in einer wirtschaftlich angespannten Lage. Mit Click & Meet bleibe die Kaufkraft vor Ort.

Von Jennifer Krebs