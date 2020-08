Barsinghausen

Die Barsinghäuser Stadtverwaltung nutzt auch in diesem Jahr die Sommerferien dazu, in den städtischen Schul- und Kindergartengebäuden notwendige Sanierungs- und Bauarbeiten ausführen zu lassen. Insgesamt investiert die Stadt bis zum Schulbeginn in der nächsten Woche einen Millionenbetrag.

Nach den Worten von Bürgermeister Marc Lahmann hat das Team des Gebäudewirtschaftsamtes diesmal an elf Gebäuden und deren Außenflächen insgesamt 17 teilweise aufwendige Arbeiten in Auftrag gegeben. Das Gebäudewirtschaftsamt beziffert das Gesamtvolumen der Sanierungsarbeiten, die teilweise schon vor dem Ferienbeginn gestartet waren, auf 1,66 Millionen Euro. „Das ist ein wichtiger Schritt, um für bessere Lernbedingungen in unseren Einrichtungen zu sorgen, das Vermögen der Stadt zu erhalten und unsere Gebäudestruktur zukunftsfit zu machen“, sagt der Bürgermeister.

Schulzentrum Am Spalterhals: 16 Klassenräume saniert

Im Schulzentrum Am Spalterhals lässt die Stadt zehn Klassenräume im Hannah-Arendt-Gymnasium und sechs Klassenräume in der Lisa-Tetzner-Schule (LTS) sanieren. Auch das Sekretariat der LTS wird modernisiert. Der Aufwand ist unterschiedlich: Nach den Worten von Sabrina Jose vom Gebäudewirtschaftsamt sind in manchen Räumen lediglich Malerarbeiten notwendig, in anderen müssen dagegen auch Tafeln versetzt, Bodenbeläge erneuert und Klassen mit akustisch wirksamen Wandpaneelen versehen werden. Die Kosten für die Sanierungen im Schulzentrum belaufen sich insgesamt auf rund 95.000 Euro.

In der Adolf-Grimme-Schule werden mehrere Klassenräume mit neuen Akustik-Unterdecken versehen. Quelle: Andreas Kannegießer

Für etwa 6000 Euro seien darüber hinaus weitere Fahrradbügel vor dem B-Trakt aufgestellt worden, berichtet Jose. Schon während der coronabedingten Schließzeit war zudem die Treppe zwischen Parkplatz und dem Weg zum Deisterbad komplett erneuert worden. Ein neuer noch zu ergänzender Handlauf sowie eine zusätzliche Leuchte für insgesamt rund 25.000 Euro machen den Weg sicherer.

Goetheschule: 15.000 Euro für den Brandschutz

In der Goetheschule sind Restarbeiten zur Verbesserung des Brandschutzes notwendig. Im Sportbereich lässt die Stadt dazu für rund 13.000 Euro freitragende Unterdecken einbauen. Im Westflügel der Schule werden Brandschutz-Schotts an den Heizungsrohrdurchführungen eingebaut, um die Verbreitung von Feuer und Rauch zwischen den Geschossen zu vermeiden. Die Kosten hierfür beziffert die Stadt auf rund 15.000 Euro.

Adolf-Grimme-Schule: Akustikdecken für hörgeschädigte Schülerin

In der Adolf-Grimme-Schule schafft die Stadt die Voraussetzungen für die inklusive Beschulung eines hörgeschädigten Mädchens. Dazu werden in zwei Klassenräumen neue Akustikdecken mit LED-Beleuchtung angebracht, außerdem Akustik-Wandpaneele. „Kurze Nachhallzeiten sorgen für ein präzises Sprachsignal“, erläutert Gebäudemanagerin Indra Müller die Ziele der Arbeiten. Die Kosten für beide Räume einschließlich Malerarbeiten liegen nach Müllers Worten bei 25.000 Euro.

Astrid-Lindgren-Schule: Neue Treppenstufen auch zum Sitzen

In der Kirchdorfer Astrid-Lindgren-Schule stehen Elektroarbeiten im Zuge des Brandschutzes auf dem Programm. Einige Arbeiten seien bereits in der coronabedingten Schließzeit ausgeführt worden, berichtet Jose. So hat die Krippe eine neue Fluchttreppe erhalten, die auch den Schulkindern als Sitzstufen in den Pausen dienen kann. Insgesamt kosten die Brandschutzmaßnahmen in der Kirchdorfer Grundschule rund 450.000 Euro.

Die Kirchdorfer Krippe hat neue Fluchttreppen erhalten, die zugleich eine bessere Verbindung zum Schulhof der Astrid-Lindgren-Schule schaffen. Quelle: Andreas Kannegießer

Weil die Astrid-Lindgren-Schule ab dem nächsten Schuljahr im vierten Jahrgang erstmals dreizügig sein wird, lässt die Stadtverwaltung eine Aufstellfläche für einen mobilen Klassenraum vorbereiten.

Wilhelm-Busch-Schule: Hoher Aufwand für Außengelände

In der Wilhelm-Busch-Schule in Hohenbostel wird der Schulhof komplett umgestaltet. Für neue Spielgeräte, Fallschutzplatten, Pflaster- und Wegeflächen investiert die Stadt insgesamt rund 500.000 Euro.

Kindergarten Bantorf und Kita Purzelbaum bekommen neues Außengelände

Auch die Außengelände des Kindergartens in Bantorf und der Kita Purzelbaum in Winninghausen werden grundlegend umgestaltet. Die Kosten in Bantorf beziffert das Gebäudewirtschaftsamt auf etwa 160.000 Euro. Das neue Außengelände in Wichtringhausen kostet sogar rund 300.000 Euro.

Bert-Brecht-Schule erhält energieeffizientere Beleuchtung

In der Bert-Brecht-Schule lässt die Stadt derzeit etwa 100 Lampen in den Klassenräumen und im Verwaltungstrakt im Zuge des Brandschutzkonzeptes austauschen. Für rund 25.000 Euro erhalte die Schule damit zugleich eine sehr viel energieeffizientere Beleuchtung, erläutert Jose.

Von Andreas Kannegießer