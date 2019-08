Barsinghausen

Die Barsinghäuser Stadtverwaltung nutzt die Sommerferien wie in jedem Jahr dazu, in den Schul- und Kindergartengebäuden anstehende Sanierungs- und Bauarbeiten ausführen zu lassen. Insgesamt wird bis zum Schulbeginn Mitte August ein Millionenbetrag investiert.

In der Goetheschule ( KGS) hatten die Bauarbeiten bereits lange vor den Ferien begonnen, weil die gesamte Aula und die umliegenden Flure entkernt, grundsaniert und mit komplett neuer Technik ausgestattet worden sind. Die Stadt lässt sich allein die Aulasanierung rund 1,5 Millionen Euro kosten. „Die Arbeiten werden zum Ende der Ferien abgeschlossen sein“, sagt Fachdienstleiter Bora Kansu von der städtischen Gebäudewirtschaft.

Zusätzlich setzt die Verwaltung in diesem Sommer in der Goetheschule auch weitere Elemente des Brandschutzkonzeptes um. Dazu gehören die Erneuerung der Brandmeldeanlage, der elektroakustischen Anlage, vieler Beleuchtungselemente sowie der Einbau von Brandschutztüren und Rauchabzugselementen. Für den Brandschutz in der KGS fallen insgesamt weitere 1,5 Millionen Euro an.

Albert-Schweitzer-Schule ist Großbaustelle

Eine Großbaustelle ist in diesen Wochen die Albert-Schweitzer-Schule in Großgoltern. Die Stadt lässt den Klassentrakt mit einem Wärmedämmverbundsystem energetisch sanieren, alle Fenster austauschen und auch gleich noch das Dach neu eindecken. Die Kosten dafür beziffert die städtische Gebäudewirtschaft auf rund 500.000 Euro. Weitere 70.000 Euro fließen in eine Sanierung der WC-Anlage der Schule.

In der Wilhelm-Busch-Schule in Hohenbostel wird im großen Stil die Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik modernisiert. Zudem werden die Heizung, Sanitärtechnik, diverse Rohrleitungen sowie weitere wärmetechnische Anlagen in der Schule erneuert. Dafür muss die Stadt rund 300.000 Euro aufwenden.

In drei städtischen Kindergärten – im Kindergarten Wichtelhausen, im Kindergarten Regenbogen und im Kindergarten in Ostermunzel – lässt die Kommune während der Kita-Ferien die Außenanlagen umgestalten und Spielgeräte erneuern. Zudem sind überall Drainagearbeiten auf den Grundstücken zu erledigen. Die Gesamtkosten für alle drei Einrichtungen liegen nach Angaben der Gebäudewirtschaft bei rund 340.000 Euro.

Stadt sorgt für Amokfall vor

Ein im Vergleich zu den Vorjahren eher kleines Sanierungsprogramm ist in diesem Sommer im Schulzentrum Am Spalterhals zu erledigen. Dort werden die Unterdecken im G-Trakt erneuert und dabei auch die Elektrotechnik und die Lüftung in dem Fachklassentrakt brandschutztechnisch modernisiert. Die Kosten liegen bei rund 175.000 Euro. Darüber hinaus werden die einzelnen Gebäudetrakte des Schulzentrums innen und außen auffälliger gekennzeichnet. „ Polizei und Rettungsdienste sollen sich im Fall eines Einsatzes schnell orientieren können“, sagt Fachdienstleiter Kansu. Das Konzept sei mit der Schule und der Polizei abgestimmt und dessen Umsetzung provisorisch bereits im vergangenen Jahr begonnen worden. „Auch in einem Amokfall ist die deutliche Kennzeichnung der Gebäudeteile sehr wichtig“, sagt Kansu.

Lesen Sie mehr zum Thema:

Stadt bringt Aula der Goetheschule auf neusten Stand

Schulzentrum wird jahrelang zur Großbaustelle

Von Andreas Kannegießer