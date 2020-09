Barsinghausen

Der von Fußgängern viel frequentierte Bereich der Poststraße vor der Postfiliale und der Geschäftsstelle der Stadtwerke erhält noch in diesem Jahr ein neues Gesicht. Nachdem der marode Gehweg dort in der Vergangenheit mehrfach notdürftig ausgebessert worden war, hat sich die Barsinghäuser Stadtverwaltung nun zu einer größeren Umbauvariante entschieden. Das Tiefbauamt lässt nicht nur den Fußweg umgestalten, sondern auch die Parkflächen auf dem Areal neu anordnen. Dadurch steigt die Zahl der Stellplätze für die Kunden der Post und des Versorgungsunternehmens. Die Kosten werden zwischen der Stadt und den Stadtwerken aufgeteilt.

Hochbeet engt Gehweg ein

In die Neugestaltung einbezogen wird der gesamte Gehwegbereich zwischen dem alten Stadtwerkegebäude an der Ecke Poststraße/Deisterplatz und der Zufahrt zum Postparkplatz. Vor der Post ist der Gehweg derzeit eigentlich recht breit, wird aber eingeengt von einem großen Hochbeet mit wuchernden Büschen, die den Bereich unübersichtlich werden lassen. Vor dem Gebäude am Straßenrand gibt es derzeit nur zwei Kurzzeitparkplätze – etwa für Kunden, die lediglich einen Brief einwerfen oder die Packstation vor der Post bestücken möchten.

Künftig soll der gesamte Bereich übersichtlicher und funktionaler werden. Nach Mitteilung des Tiefbauamtes wird das Hochbeet verschwinden, stattdessen soll der Parkstreifen am Fahrbahnrand deutlich verlängert werden. Weniger Grün wird es allerdings nicht geben: Nach den Worten von Tiefbauamtsleiter Michael Dettmann werden an zwei Stellen Grünbeete in den neu entstehenden Parkstreifen integriert.

Stadt übernimmt 70 Prozent der Kosten

Künftig sollen so am Fahrbahnrand sechs Stellplätze für Post- und Stadtwerkekunden zur Verfügung stehen, außerdem zwei weitere, die Stadtwerkemitarbeitern vorbehalten bleiben. Nach Dettmanns Worten werden die alten Waschbetonplatten auf dem Gehweg mit hellgrauem Rechteckpflaster ersetzt.

Das Tiefbauamt beziffert die Kosten für die Umgestaltung von Gehweg und Parkstreifen auf geschätzt 111.000 Euro. Weil ein Teil des umzugestaltenden Bereichs zur Grundstücksfläche des Stadtwerkegebäudes gehört, haben die Stadt und das kommunale Versorgungsunternehmen eine Aufteilung der Kosten vereinbart. Laut Dettmann ist dabei die jeweilige Grundstücksgröße der Maßstab. Auf die Stadt Barsinghausen entfallen demnach 70 Prozent der Kosten, also knapp 78.000 Euro. Die Stadtwerke übernehmen 30 Prozent, das sind gut 33.000 Euro.

Steinskulptur bleibt auch künftig erhalten

Die steinerne Skulptur, die jetzt vor dem Eingang zur Post steht, hat keineswegs ausgedient. „Sie wird nach dem Umbau wieder aufgebaut“, kündigt Dettmann an. Das Tiefbauamt peilt die Ausführung der Arbeiten für den Herbst an. Zuvor solle aber noch der Zentrale Omnibusbahnhof eine neue Asphaltdecke erhalten. „Es kann nicht beides gleichzeitig gemacht werden“, sagt der Amtsleiter.

Kunst im Straßenraum: Die steinerne Skulptur vor dem Postgebäude wird nach der Grundsanierung von Gehweg und Parkstreifen wieder aufgestellt. Quelle: Andreas Kannegießer

Der Bereich vor der Post hatte in den vergangenen Jahren immer wieder für Ärger gesorgt. Das heutige Stadtwerkegebäude mit der Postfiliale darin hatte längere Zeit einem US-Finanzinvestor gehört, der Beschwerden über den Zustand des Gehwegs zumeist ignoriert hatte. Nachdem die Stadtwerke das Gebäude erworben hatten, hatte es zunächst Diskussionen gegeben, wer denn tatsächlich für den Gehweg vor dem Haus zuständig sei. Vor gut drei Jahren waren die bröckelnden Waschbetonplatten, die sich zur gefährlichen Stolperfalle entwickelt hatten, dann teilweise beseitigt und mit Asphalt ausgebessert worden.

Von Andreas Kannegießer