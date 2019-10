Barsinghausen

Die Stadtverwaltung will auch in Zukunft einen Schwerpunkt auf die Sanierung maroder Straßen im Stadtgebiet legen. Im neuen Doppelhaushalt für die Jahre 2020 und 2021 soll erneut ein Zusatzpaket zur Straßenunterhaltung eingeplant werden, kündigt Tiefbau-Fachdienstleiter Michael Dettmann an.

Welche Straßen in dieses Programm aufgenommen werden, steht noch nicht fest. Dazu müssen nach Dettmanns Worten die Fahrbahnen der in Frage kommenden Straßen zunächst gründlicher untersucht werden. Dazu lässt die Stadtverwaltung unter anderem Bohrkerne aus den Fahrbahnen ziehen, um beurteilen zu können, ob die jeweilige Erneuerung der Fahrbahndecke ausreicht oder ob die Straße einschließlich Tragschicht ganz neu aufgebaut werden müsste.

1,4 Millionen für Sanierungsprogramm

Derzeit ist die Stadtverwaltung noch dabei, das erste außerplanmäßige Paket zur Straßensanierung abzuarbeiten, das Ende 2017 beschlossen worden war. Weil die Stadt vor zwei Jahren wegen sprudelnder Gewerbesteuereinnahmen einen unerwartet hohen Überschuss erwirtschaftet hatte, hatte der Rat damals knapp 1,4 Millionen Euro für die zusätzliche Sanierung von zehn Straßen im Stadtgebiet bereitgestellt.

Die Umsetzung war allerdings nicht so schnell möglich wie erhofft, weil sämtliche Straßen ebenfalls zunächst auf ihre Sanierungsfähigkeit hin überprüft werden mussten. Dabei waren drei der zehn Straßen aus dem Programm gestrichen worden: Die südliche Rehrbrinkstraße, die Lohrere in Bantorf und die Feldstraße in Winninghausen sind laut Gutachten in einem so schlechten Zustand, dass sie komplett neu aufgebaut werden müssen. Die Sanierung der Deckschicht reicht dort nach Meinung der Experten nicht mehr aus.

Arbeiten in Stemmen, Eckerde und Göxe starten

Von den verbliebenen sieben Straßen des Programms sollen drei noch in diesem Jahr saniert werden: die Wördenfeldstraße in Stemmen, der Bolteweg in Eckerde und die Straße Am Kucksberg in Göxe. Alle drei Fahrbahnen werden abgefräst und mit einer neuen, rund vier Zentimeter starken Deckschicht versehen. Dieses Verfahren lasse sich bei Außentemperaturen von rund fünf Grad Celsius ausführen, erläutert Dettmann.

Die vier restlichen Straßen – Am Untergut und Haselnußecke in Egestorf, der Lilienweg in Stemmen und Im Sackfeld in Langreder – sollen nach dem sogenannten Dünnschichtverfahren im Heißeinbau neu versiegelt werden. „Das ist ein Verfahren, das wir in Barsinghausen so noch nicht genutzt haben“, sagt Dettmann. Allerdings seien dazu höhere Lufttemperaturen notwendig, weil sonst die frische, recht dünne Deckschicht zu schnell auskühlen würde. Aus diesem Grund hat sich die Verwaltung vorsorglich dazu entschlossen, die Bauarbeiten an diesen vier Straßen ins nächste Frühjahr zu verschieben, wie der Fachdienstleiter erläutert.

Prioritätenliste wird erstellt

Die Stadtverwaltung ist derzeit dabei, eine Prioritätenliste jener Straßen zu erstellen, deren Sanierung sinnvoll ist, die aber noch nicht gänzlich neu aufgebaut werden müssen. Dabei seien wiederum Bohrkerne die wichtigste Entscheidungsgrundlage. „Dann werden wir die Liste endgültig festlegen“, sagt Dettmann.

Reparaturarbeiten an Straßen, die lediglich ausgebessert werden müssen, hat die Stadt schon immer vollständig aus ihrem Etat finanzieren müssen. Im Gegensatz dazu stehen Straßen, die komplett grunderneuert werden müssen: An diesen Arbeiten hatten sich bisher die Anlieger mit Straßenausbaubeiträgen beteiligen müssen. Seitdem die Straßenausbaubeitragssatzung vom Rat in diesem Jahr abgeschafft worden ist, muss die Stadt die Kosten nun ebenfalls vollständig übernehmen. Die Stadtverwaltung registriert seither nach Dettmanns Worten eine steigende Zahl von Anliegerwünschen zur Grundsanierung ihrer jeweiligen Straßen. „Der Rat muss irgendwann über eine Reihenfolge beschließen“, sagt der Fachdienstleiter. Als Beispiel nennt er die marode Kaltenbornstraße, bei der es mit einer neuen Fahrbahndeckschicht längst nicht getan wäre. „Das wird ein Großprojekt“, sagt Dettmann.

