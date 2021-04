Barsinghausen

Zum Entsetzen aller Anlieger hat eine Fachfirma auf dem sogenannten Feuerwehrplatz an der Wilhelm-Heß-Straße eine viele Jahrzehnte alte Kastanie gefällt. Der mächtige Baum hat das Ortsbild in diesem Teil der Durchgangsstraße in der Barsinghäuser Kernstadt maßgeblich geprägt. Nach Mitteilung der Stadtverwaltung war der Baum bei einem Missgeschick von Bauarbeitern so irreparabel geschädigt worden, dass nur noch die Fällung übrig blieb.

Die Kastanie stand auf dem Areal, auf dem die Stadt Barsinghausen zurzeit im Rahmen ihres Kita-Nothilfeplanes eine Kinderkrippe mit 30 Plätzen errichten lässt. Wie die Stadtverwaltung bestätigt, sollte der große Baum am vorderen Grundstücksrand eigentlich auf jeden Fall stehen bleiben. Zu Beginn der Bauarbeiten war die Kastanie deshalb auch mit einem hölzernen Schutzzaun umgeben worden. Am Ende aber kam es doch anders.

Die Kastanie, die zwischen der Bodenplatte der künftigen Krippe und dem Gehweg gestanden hatte, ist vollständig verschwunden. Quelle: Andreas Kannegießer

Baum verschwindet binnen einer Stunde

Am vergangenen Sonnabend seien die Anlieger sehr früh am Morgen vom Lärm von Motorsägen aus dem Schlaf gerissen worden, berichtet eine Nachbarin. „Da schwante mir schon nichts Gutes.“ Tatsächlich mussten die entsetzten Anlieger mit ansehen, wie die große Kastanie in kurzer Zeit von oben nach unten scheibenweise abgetragen wurde. „In nur einer Stunde war alles vorbei“, berichtet die Anliegerin. Auch der mächtige Baumstumpf wurde aus dem Boden gefräst, sodass schon am Vormittag keine Spur mehr von der Kastanie übrig war.

Viele Nachbarn sind wütend und enttäuscht über die völlig überraschende Fällaktion. Sie sei in eine Wohnung auf dem Nachbargrundstück gezogen, weil die Umgebung ein wenig grün war, berichtet eine andere Anliegerin. Eine weitere verweist darauf, dass das Fällen von Bäumen während der Brut- und Setzzeit seit dem 1. März gar nicht erlaubt sei. „Sicher hätten sich auch die Kinder an dem Baum erfreut und die Früchte gesammelt, wenn dort eine Kita entstanden ist“, ergänzt sie. Das sei nun leider vorbei.

Stadtverwaltung: Baum war nicht zu retten

Die Stadtverwaltung hat bestätigt, dass sie „zu unserem eigenen Bedauern“ die Fällung der Kastanie in Auftrag gegeben habe. Grund dafür sei eine Verletzung des weit verzweigten Wurzelwerks des Baumes, die bei den Arbeiten zur Herstellung der Bodenplatte für die Krippe von der Tiefbaufirma herbeigeführt worden sei, berichtet der Erste Stadtrat Thomas Wolf. Bei einer ersten Besichtigung durch eigenes Personal seien die Beschädigungen als gravierend angesehen worden. Dennoch hat die Stadtverwaltung nach Wolfs Worten zunächst nach Möglichkeiten gesucht, den Baum zu erhalten.

Ein ergänzendes Expertengutachten sei auch zunächst zu dem Ergebnis gekommen, dass mit einer pflegerischen Behandlung des Wurzelwerks und einem Beschnitt des Baumes eine Fällung vermieden werden könne, wie der Erste Stadtrat berichtet. Leider habe sich aber in der Folge gezeigt, dass sich diese Hinweise nicht umsetzen ließen. Die Kronenreduzierung hätte demnach so stark in die Baumsubstanz eingegriffen, dass weitere Verletzungen die Folge gewesen wären.

Bei Beginn der Bauarbeiten auf dem Krippengrundstück an der Wilhelm-Heß-Straße war die große Kastanie noch mit einem Zaun umgeben worden. Genutzt hat es nichts. Quelle: Andreas Kannegießer (Archiv)

Ausnahmegenehmigung lag vor

„Eine nochmalige Einschätzung hat daher im Ergebnis dazu geführt, dass ein Erhalt des Baums nicht möglich ist“, sagt Wolf. Aus Gründen der Verkehrssicherheit, vor allem für die kleinen Kinder, habe er deshalb entschieden, dass der Baum gefällt werde. Die Stadt verweist darauf, dass die Standsicherheit der Kastanie zudem über wiederholte Zugversuche hätte festgestellt werden müssen. Der Pflege- und Kontrollaufwand wäre laut Mitteilung bei Erhaltung des Baumes mit der Zeit erheblich angestiegen. „Für die unvermeidlichen Fällarbeiten liegt eine naturschutzrechtliche Befreiung von der Region Hannover vor“, betont der Erste Stadtrat.

Die Verärgerung der Anwohner und anderer interessierter Menschen könne er sehr gut verstehen, sagt Wolf. „Auch ich selbst bin sehr traurig, dass wir wegen der mangelhaften Tiefbauarbeiten zu dieser Maßnahme gezwungen waren.“ Er bittet im Namen der Verwaltung um Verständnis für die Fällung, die sich vor allem zum Schutz der Kinder nicht habe vermeiden lassen. Die Verwaltung werde Ausgleichsmaßnahmen für den gefällten Baum veranlassen. Diese stünden aber im Einzelnen noch nicht fest, sagt Wolf.

Von Andreas Kannegießer