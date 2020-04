Die Stadt Barsinghausen setzt auf den weiteren Ausbau der Internetplattformen, mit denen der Kontakt zwischen Kunden und örtlichen Gewerbetreibenden in Zeiten der Corona-Krise gefördert werden soll.

In Zeiten der Corona-Krise setzen auch in Barsinghausen Unternehmen in großer Zahl auf Liefer- und Abholangebote. Quelle: Andrea Warnecke/dpa