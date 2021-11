Barsinghausen

Fachkräfte sind ein zunehmend rares Gut. Das spürt auch die Stadtverwaltung seit einigen Jahren. Insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung herrscht Notstand. Von den insgesamt 209 Beschäftigten in den Barsinghäuser Kitas waren Anfang November 30 Stellen unbesetzt. Die Stadt versucht seit gut eineinhalb Jahren, mit einem Mentoring-Programm gegenzusteuern und mithilfe verbesserter Ausbildungsbedingungen Nachwuchskräfte zu binden.

Zu Beginn des Kindergartenjahres 2020 hatte die Barsinghäuser Stadtverwaltung ein Nach-wuchskräfte-Programm im Bereich der Kinderbetreuung gestartet. Neben der Bezahlung der Praktikantinnen und Praktikanten nach dem gesetzlichen Mindestlohn gehörte auch ein Mentoring-Konzept als zentraler Baustein dazu. Nach einem Jahr haben die Verantwortlichen nun Bilanz gezogen: „Die Reaktionen waren durchweg positiv“ fasst Antje Baumgarten, Qualitätsmanagerin des städtischen Kinderbetreuungsamtes, zusammen.

Vernetzung und Betreuung

Mithilfe des Mentoring-Konzeptes sollten laut Baumgarten zwei wesentliche Ziele verfolgt werden. Da die Nachwuchskräfte unterschiedliche Berufsschulen besuchen und in unterschiedlichen städtischen Kindertagesstätten eingesetzt werden, sollte ihnen mithilfe gemeinsamer Aktionen wie einem Auftaktgrillen und regelmäßiger – teils virtueller – Treffen bei der Vernetzung untereinander geholfen werden. „Das kam bei den jungen Kolleginnen und Kollegen sehr gut an“, sagt Baumgarten.

Das zweite Ziel sei die enge Begleitung der Auszubildenden bei ihren ersten Schritten in den künftigen Beruf durch erfahrene Kolleginnen und Kollegen – sogenannte Mentoren – gewesen. „Uns war es wichtig, dass unsere Nachwuchskräfte von Beginn an wissen, dass wir sie auf diesem Weg unterstützen“, ergänzt Claudius Reich, Leiter des Kinderbetreuungsamtes. Aus diesem Grund hätten auch die Ausbilderinnen und Ausbilder an den regelmäßigen Treffen teilgenommen.

Abgerundet worden sei das Mentoring-Programm durch eine umfangreiche Ausstattung der Nachwuchskräfte. „Dazu haben unterschiedlichste Infomaterialien, Fingerspiele, Bastelangebote und vieles mehr gehört“, zählt Baumgarten auf.

Mehr Interessierte als Plätze

Die Bezahlung der Praktikantinnen und Praktikanten sowie die Maßnahmen des Mentoring-Programms hatten sich aus Sicht der Stadt bereits positiv auf die Bewerberzahlen ausgewirkt. „Es gab weitaus mehr Bewerberinnen und Bewerber als verfügbare Plätze“, sagt die Qualitätsmanagerin. Letztendlich stellte die Stadt im Jahr 2020 zehn Auszubildende ein – drei von ihnen Quereinsteigerinnen, die bereits nach einem Jahr ihren Abschluss zur Sozialpädagogischen Assistenzkraft absolviert haben und übernommen wurden.

Weitere Auszubildende werden im kommenden Jahr ihre zweijährige Ausbildung zur Assistenzkraft abschließen, 2023 folgen diejenigen, die ihre Erzieher-Ausbildung absolvieren. „Ziel des Mentoring-Programms ist es natürlich, dass sich möglichst alle Auszubildenden am Ende für die Stadt Barsinghausen als ihr Arbeitgeber entscheiden“, erklärt Stadtsprecher Benjamin Schrader.

2022 geht es weiter

Im aktuellen Kita-Jahr hat die Stadt bezüglich der Neueinstellung von Auszubildenden eine Pause eingelegt. Zum einen, um den die Nachwuchskräfte begleitenden Mentoren eine Pause zu gönnen, zum anderen, um sie mithilfe eines Weiterbildungskurses noch besser auf die enge Zusammenarbeit mit den jungen Kollegen vorbereiten zu können. Zum Start des Kita-Jahres 2022 sollen dann neue Auszubildende eingestellt und das Mentoring-Programm fortgesetzt werden. „Ziel ist, dass wir jedes Jahr sieben Azubis einstellen“, erklärt Schrader.

Die Finanzierung des Nachwuchskräfte-Programms läuft nach Angaben von Amtsleiter Claudius Reich über ein Förderprogramm des Landes. Die Ausbildungen im Bereich der Kinderbetreuung seien schulische Ausbildungen, die nicht vergütet würden – selbst die mehrere Hundert Stunden umfassenden Praxisphasen nicht. Zumindest für diese Ausbildungsabschnitte habe die Stadt den Auszubildenden dank dieser Förderung den Mindestlohn zahlen können. „Und damit gehören wir zu den wenigen Ausnahmen im Land“, betont Reich.

Von Mirko Haendel