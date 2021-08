Barsinghausen

Noch Mitte August konnte man sich verwundert die Augen reiben. Im Programmheft der Region Hannover für den Regionsentdeckertag am Sonntag, 5. September, war Barsinghausen nicht aufgeführt. 34 Tourenziele in der gesamten Region und einigen Nachbarlandkreisen – und Barsinghausen hat keine einzige Attraktion zu bieten? Der Barsinghäuser CDU-Ratsfraktion war dieser vermeintliche Mangel an Tourismusförderung vonseiten der Stadtverwaltung eine öffentliche Kritik am Bürgermeister wert.

Verwaltung meldet nach

Doch Lokalpatrioten dürfen sich wieder beruhigen. Die Stadtverwaltung hat erfolgreich nachgemeldet. Und so wird es zum 34. Regionsentdeckertag doch wieder ein Angebot in der Deisterstadt geben – „sehr zur Freude von Barsinghausens Erstem Stadtrat Dr. Thomas Wolf und Wirtschaftsförderer Timo Muchow“, wie die Presseabteilung meldet.

Der Verwaltung sei es in Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung der Alte Zeche Betriebsgesellschaft und dem Tourismusverein kurzfristig gelungen, wieder Einfahrten in den Klosterstollen zu ermöglichen.

„Absprachen nicht optimal gelaufen“

Dass Barsinghausen in den ursprünglichen Planungen der Regionsverwaltung als Organisator der Großveranstaltung und somit in der gedruckten Variante des Programmhefts zum Entdeckertag nicht vertreten war, sei „nicht optimal gelaufenen Absprachen“ geschuldet gewesen, erklärt die Verwaltung. Mittlerweile ist Barsinghausen mit seinem Ausflugsangebot allerdings auf der Internetseite zum Entdeckertag zu finden. Da die Alte Zeche seit Jahren am Regionsentdeckertag teilnehme und einen hohen Bekanntheitsgrad habe, sei er zuversichtlich, dass das Angebot auch bei dieser Auflage ausgiebig genutzt werde, sagte Muchow.

Die Alte Zeche bietet am Sonntag, 5. September, in der Zeit von 10 bis 17 Uhr stündliche Einfahrten in den über 1400 Meter langen Klosterstollen an.

Von Mirko Haendel