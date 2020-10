Barsinghausen

Die Barsinghäuser können ab Montag, 12. Oktober, per Briefwahl an der Bürgermeisterwahl teilnehmen. Dafür richtet die Stadtverwaltung ein separates Wahllokal für die Stimmabgabe per Brief in den Containern hinter dem Rathaus II ein – um die Hygiene- und Abstandsregeln wegen der Corona-Krise einhalten zu können. Vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen ruft die Verwaltung allerdings dazu auf, die Briefwahlstimme lieber schriftlich Zuhause abzugeben und per Post an die Briefwahlstelle der Stadt Barsinghausen zu schicken.

Infektionsgefahr gering halten

„So lässt sich die Infektionsgefahr für alle Beteiligten sehr gering halten“, sagt Barsinghausens Wahlleiter, der Erste Stadtrat Thomas Wolf. Gleichwohl stehe allen Wahlberechtigten die Möglichkeit offen, ihre Briefwahl im Container-Wahllokal am Rathaus II zu erledigen. Das Wahllokal öffnet zu den üblichen Sprechzeiten des Bürgerbüros: montags von 8 bis 16 Uhr, dienstags und donnerstags von 13 bis 18 Uhr sowie mittwochs und freitags von 8 bis 13 Uhr.

Anders als für das Bürgerbüro sind für die Briefwahl keine Terminvereinbarungen erforderlich. Zwei Wahlkabinen stehen in den Containern bereit, um eine geheime Stimmabgabe zu gewährleisten. Dennoch könne es zu Wartezeiten kommen, betonen Wolf und Susanne Zeitz, Leiterin des Bürgeramtes.

Randzeiten nutzen

„Wir rechnen damit, dass sich deutlich mehr Menschen als in den Vorjahren an der Briefwahl beteiligen. Aus Gründen des Infektionsschutzes können wir aber nicht mehr Plätze einrichten“, erklärt Wolf und empfiehlt, zur Stimmabgabe die sogenannten Randöffnungszeiten zu nutzen.

Sollte es nach dem ersten Wahlgang am 1. November zu einer Stichwahl um das Bürgermeisteramt in Barsinghausen zwei Wochen später kommen, dann öffnet das Briefwahllokal erneut ab Dienstag, 3. November, in den Containern am Rathaus II.

Von Frank Hermann