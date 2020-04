Barsinghausen

Viele Gewerbetreibende haben ihre Ladengeschäfte wegen der Corona-Krise schließen müssen. Weil die Kunden zwangsweise vor verschlossener Tür stehen, brechen für die Unternehmen auch die gewohnten Verkaufsmöglichkeiten weg. Mithilfe von Lieferdiensten wollen Einzelhändler neue Vertriebswege für ihre Waren erschließen. Um diese Bemühungen der örtlichen Geschäftswelt zu unterstützen, hat die Stadt Barsinghausen eine neue Online-Bestellplattform auf ihrer Internetseite unter der Adresse www.barsinghausen.de/Lieferdienst-corona eingerichtet.

Lokale Akteure stehen zusammen

„Für etliche Einzelhändler und Dienstleister sind die Auswirkungen der Pandemie mit ihren verordneten Beschränkungen sehr gravierend. Wir als Stadtverwaltung wollen die Folgen der Krise für unsere lokalen Betriebe abfedern. Mit der neuen Bestellplattform im Internet leisten wir dazu einen wichtigen Beitrag“, erläutert Bürgermeister Marc Lahmann. In Zeiten der Krise sei es für die lokalen Akteure von großer Bedeutung, zusammenzustehen und sich gegenseitig zu helfen. Der Stadtmarketingverein Unser Barsinghausen und die Volkshochschule ( VHS) Calenberger Land unterstützen laut Lahmann die Aktion.

So funktioniert die neue Plattform: Barsinghäuser Geschäftsleute können sich auf der Internetseite www.barsinghausen.de/Lieferdienst-corona in einem virtuellen Branchenbuch registrieren und dort ihren Lieferservice bewerben. Beim Eintrag sei es wichtig, im Branchenfeld den Begriff „Handel“ auszuwählen und in der Unterrubrik auf „Lieferservice-Corona“ zu klicken.

Übersicht für die Kunden

„Darüber hinaus empfehlen wir den Gewerbetreibenden, ihr Warenangebot sowie die Lieferkonditionen oder eine Abholmöglichkeit für die Bestellung und die Bezahlwege zu beschreiben“, betont der städtische Wirtschaftsförderer Thomas Müller. Je genauer die einzelnen Dienstleistungen oder das Produktsortiment dargestellt werden, umso größer sei der Nutzen in einer Übersicht für potenzielle Kunden.

Ziel sei es, auf der Bestellplattform ein möglichst umfangreiches Warenangebot der Barsinghäuser Geschäfte übersichtlich präsentieren zu können. „In einem ähnlich großen Umfang, wie es die Ladengeschäfte im Stadtgebiet normalerweise vorhalten“, sagt Bürgermeister Lahmann. Bei allen Problemen in der Corona-Krise sieht der Verwaltungschef in der Plattform auch ein Potenzial für die Einzelhändler, im Internet auf sich aufmerksam zu machen und neue Kunden zu gewinnen.

Weitere Hilfsangebote

Darüber hinaus verweisen Bürgermeister und Wirtschaftsförderer auf die weiteren Hilfsangebote der Stadtverwaltung für Gewerbetreibende. „Wir haben auf unserer Homepage umfangreiches Informationsmaterial zusammengestellt sowie Verlinkungen und Grafiken angelegt,“ sagt Thomas Müller.

Bei Fragen stehen der Wirtschaftsförderer und seine Kollegen bei Fragen unter der Telefonnummer (0163) 774 3014 und per E-Mail an thomas.mueller@stadt-barsinghausen.de zur Verfügung.

Von Frank Hermann