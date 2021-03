Barsinghausen

Die Stadt Barsinghausen kommt bei der Ausstattung der Schulen im Stadtgebiet mit digitaler Technik und leistungsfähigen WLAN-Netzwerken weiterhin längst nicht so schnell voran wie eigentlich gewünscht. Immerhin plant die Kommune im zweiten Nachtragsetat für das Jahr 2021 einen großen Wurf: Sie will rund 462.000 Euro für die EDV-Ausstattung der Grundschulen und der Bert-Brecht-Förderschule bereitstellen.

Für die drei weiterführenden Schulen gibt es noch immer keine endgültigen Konzepte für die digitale Aufrüstung. Wegen Personalmangels im städtischen IT-Bereich sollen nun externe Experten ins Boot geholt werden, die die Planung der EDV-Struktur in den weiterführenden Schulen übernehmen und die Einführung begleiten. Allein diese externe Unterstützung soll nach ersten Schätzungen rund 75.000 Euro kosten.

WLAN-Netze sind der Schlüssel für den Ausbau

Die Stadt hatte schon vor den großen staatlichen Förderprogrammen im Jahr 2017 ein eigenes IT-Schulkonzept auf den Weg gebracht, das seither aber nur schleppend umgesetzt worden ist. Zwei Grundschulen, die Ernst-Reuter-Schule in Egestorf und die Grundschule Groß Munzel, waren als sogenannte Pilotschulen ausgewählt worden, die als erste aufgerüstet werden sollten.

Wie Schulamtsleiterin Nadin Quest dem städtischen Schulausschuss jetzt berichtete, ist in Egestorf und Groß Munzel nun immerhin die technische Infrastruktur weitgehend fertiggestellt worden, auch wenn der weitere Ausbau der WLAN-Netze notwendig sei. In den anderen fünf Grundschulen im Stadtgebiet und der Bert-Brecht-Förderschule ist die technische Basisausstattung dagegen noch nicht hergestellt. In der Adolf-Grimme-Schule und der Astrid-Lindgren-Schule werde der WLAN-Ausbau derzeit geplant, sagte Quest. Für die Wilhelm-Stedler-Schule und die Bert-Brecht-Schule solle es „Übergangslösungen“ geben. In der Wilhelm-Busch-Schule in Hohenbostel sei das WLAN-Netz noch sehr begrenzt, erste Gespräche dazu mit der Gebäudewirtschaft habe es aber gegeben.

Stadt will schneller reagieren

Die Stadtverwaltung habe ursprünglich die IT-Schulkonzepte in zwei Schulen pro Jahr umsetzen wollen, sagte Quest. „Wir müssen aber deutlich schneller reagieren, auch wegen der Corona-Pandemie.“ Die Stadt will deshalb nun alles daran setzen, zumindest den WLAN-Ausbau – ebenfalls mit externer Unterstützung – in den Grundschulen in diesem Jahr abzuschließen.

Die Verwaltung hat die Möglichkeit, im Zuge des sogenannten Digitalpaktes hohe Fördergelder für die technische Aufrüstung der Schulen und die Anschaffung digitaler Geräte zu erhalten. Allerdings sind auch dabei Hürden gesetzt: Quest sprach von „extrem umfangreichen Antragsverfahren“. Probleme bereiten darüber hinaus die zurzeit sehr langen Lieferzeiten etwa für iPads, weil sehr viele Kommunen gleichzeitig diese Geräte bestellen. Die Stadt Barsinghausen will mit dem Geld aus dem Nachtragsetat in diesem Jahr rund 400 iPads für die Grund- und Förderschulen beschaffen, außerdem weitere Digitaltechnik wie etwa Beamer. Die Kommune rechnet damit, dass sie für die digitale Technik eine Fördersumme in Höhe von rund 240.000 Euro erhalten wird.

Neue IT-Stellen noch immer unbesetzt

Ausgebremst worden sind die Bemühungen der Stadtverwaltung zur schnellen Digitalisierung in den Schulen bislang auch deshalb, weil die beiden Ende 2019 vom Rat beschlossenen zusätzlichen Stellen für das städtische EDV-Amt noch immer nicht besetzt sind. Verzögerungen gab es nach Quests Worten auch infolge von Kommunikationsproblemen zwischen Stadtverwaltung und den Grundschulen aufgrund „verschiedener Sichtweisen und Erwartungshaltungen“.

In den weiterführenden Schulen soll nun die Vergabe von Planungsleistungen an die externen Experten den digitalen Fortschritt beschleunigen helfen. Im Schulausschuss äußerte der Schulleiter der Goetheschule, René Ehrhardt, deutliche Kritik an der bisher schleppenden Umsetzung des Digitalpaktes. „Wir haben noch keinen Zeitplan und auch keine Ansprechpartner“, sagte er. „920 Eltern liegen mir in den Ohren, weil es nicht vorangeht.“

Von Andreas Kannegießer