Barsinghausen

Für alle Jungen und Mädchen, die einen Kindergarten in Barsinghausen besuchen, hat die Stadt Barsinghausen in Corona-Zeiten einen Bastelwettbewerb ausgerufen: Wer baut den schönsten und originellsten Roboter? Bis zum 3. Juli können die Kinder ihre Bastelergebnisse in ihren jeweiligen Kindergärten abgeben. Die Gewinner erhalten einen Preis. Außerdem plant die Stadt eine Ausstellung mit den Robotern in einem der beiden Rathäuser.

„Wir haben bereits einige tolle Roboter bekommen. Eines der kleinen Kunstwerke hat sogar Lämpchen als Augen und kann im Dunkeln leuchten“, sagt Lisa Höltke, Leiterin des Kindergartens Max und Moritz in Landringhausen. Sie hat gemeinsam mit Antje Baumgarten, Qualitätsmanagerin im Kinderbetreuungsamt, den Roboter-Wettbewerb organisiert.

Anzeige

Der Fantasie freien Lauf lassen

Beim Basteln können die Kinder ihrer Fantasie und Kreativität freien Lauf lassen. Es gibt keine Vorgaben oder Beschränkungen. „Von ausgedientem Besteck oder Blechkannen über leere Pappschachteln und Knöpfe bis hin zu Strohhalmen – alles kann zum Bau der Roboter genutzt werden“, erläutert Antje Baumgarten. Auch bei der Farbgestaltung seien alle Möglichkeiten offen. Schließlich müsse ein Roboter ja nicht immer nur grau sein.

Weitere HAZ+ Artikel

Nach dem Abgabeschluss am 3. Juli sollen die schönsten Bastelergebnisse ausgezeichnet werden. „Für die Kinder gibt es eine kleine Aufmerksamkeit“, kündigt Lisa Höltke an. Zudem planen die Organisatorinnen eine kleine Ausstellung in einem der beiden Barsinghäuser Rathäuser: „Wir wollen die Roboter ab Mitte Juli für zwei Wochen zeigen“.

Lesen Sie auch:

Von Frank Hermann