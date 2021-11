Seit Januar 2020 betreibt die Arbeiterwohlfahrt (AWO) in der Barsinghäuser Innenstadt, Marktstraße 33, eine Frauenberatungsstelle. Ratsuchende Frauen können sich in Krisensituationen, bei Trennung und Scheidung oder in Fällen von häuslicher Gewalt an die Beratungsstelle wenden – persönlich, per Telefon unter (0 51 05) 6 61 35 50 oder per E-Mail an frauenberatung.barsinghausen@awo-hannover.de. Eine Beratung findet telefonisch oder im persönlichen Gespräch statt, sie ist vertraulich, anonym und kostenfrei.

Die Beratungsstelle hat Sprechzeiten dienstags von 14 bis 18 Uhr, donnerstags von 11 bis 17 Uhr und freitags von 9 bis 12.30 Uhr.