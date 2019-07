Barsinghausen

Die Stadt Barsinghausen will im September mit der lange geplanten Tempomessung mit einem eigenen Blitzgerät auf den Straßen im Stadtgebiet beginnen. „Das Gerät ist da“, sagt die für den Bereich Ordnungswesen und Verkehr zuständige Fachdienstleiterin Julia Manegold.

Gemessen wird künftig im Wechsel an zwei ortsfesten Messstellen an der Bundesstraße 65 in Wichtringhausen und an der Straße Auf dem Damm in Groß Munzel. Wer gerne schnell mit dem Auto unterwegs ist, sollte sich künftig aber auch andernorts im Stadtgebiet nicht zu sicher fühlen: Das neue Blitzgerät werde auch mobil an wechselnden Standorten eingesetzt, kündigen Manegold und Bürgermeister Marc Lahmann an.

An der Straße Auf dem Damm in Groß Munzel wird demnächst eine Tempomesssäule aufgebaut. Quelle: Archiv

Geblitzt wird in alle Fahrtrichtungen

In Wichtringhausen und Auf dem Damm werden feste Säulen installiert, in denen das Blitzgerät im Wechsel installiert werden kann. „Geblitzt werden kann jeweils in beide Richtungen“, betont Manegold. Ob die jeweilige Blitzsäule gerade mit dem Tempomessgerät bestückt ist und in welche Fahrtrichtung gemessen wird, können Autofahrer nicht erkennen. Die Verwaltung geht davon aus, dass schon die bloße Existenz der Säulen dazu beitragen wird, so manchen notorischen Temposünder zu bremsen.

Das Tempomessgerät einschließlich der beiden stationären Säulen hat die Stadt für 92.000 Euro gekauft. Die Vorbereitungen für den Aufbau gehen in die Endphase: In diesen Tagen gibt es nach Verwaltungsangaben für letzte Details noch einmal einen Ortstermin mit Vertretern der Landesstraßenbaubehörde, des Anbieters des Messgeräts und der Avacon, die die Stromanschlüsse herstellen muss. „Das Land muss die Standorte absegnen“, sagt Lahmann. „Wir sind froh, wenn es endlich losgehen kann.“

Viele Anlieger wünschen Messungen

Wenn das neue Tempomessgerät gerade nicht in einer der beiden ortsfesten Säulen in Wichtringhausen oder Groß Munzel seinen Dienst verrichtet, kann es mobil sowohl aus einem Fahrzeug heraus wie auch auf einem Stativ eingesetzt werden, erläutert Manegold . „Es gibt viele Wünsche von Anliegern, wo wir messen sollen.“

Zur Bedienung des Tempomessgeräts hat die Stadtverwaltung bereits einen neuen Mitarbeiter eingestellt. Dieser werde sich aber zusätzlich mit der Überwachung des sogenannten ruhenden Verkehrs beschäftigen, kündigt die Fachdienstleiterin an. Auch andere Mitarbeiter aus dem Fachdienst Ordnungswesen sollen in die Bedienung des neuen Geräts eingewiesen werden, um vertretungsweise einspringen zu können.

Wie viel Bußgeld das neue Gerät in die Stadtkasse spülen wird, ist ebenso ungewiss wie dessen mögliche Effekte für mehr Verkehrssicherheit. „Wir werden nach einem Jahr Bilanz ziehen“, kündigt der Bürgermeister an. Dann werde die Verwaltung auswerten, was das Ganze gekostet und was es gebracht habe.

Hohe Hürden für Messstellen

Das Vorhaben der eigenen Tempomessung in kommunaler Regie war viel schwieriger umzusetzen als ursprünglich erwartet. Bereits im Dezember 2016 hatte der Rat der Stadt den Grundsatzbeschluss gefasst und die Verwaltung mit der Umsetzung beauftragt. Schnell stellte sich aber heraus, dass es rechtlich hohe Hürden für Geschwindigkeitsmessungen gibt: So können mögliche Standorte nur mit Einverständnis der Polizeiinspektion Garbsen und der jeweils zuständigen Straßenbaubehörde festgelegt werden. Feste Tempomessstellen dürfen zudem nur in Bereichen installiert werden, die zuvor als Unfallschwerpunkte aufgefallen waren. Ist das nicht der Fall, müssen zumindest besondere Gefährdungsfaktoren vorliegen – wie etwa bei einem ungesicherten Grundschulweg.

Aus einer ersten Vorschlagsliste mit rund einem Dutzend potenzieller Messstellen waren am Ende nur die beiden Stellen in Wichtringhausen und Groß Munzel übrig geblieben. Alle anderen erfüllten die Kriterien nicht. Für weitere Verzögerungen im Ablauf hatten zudem Probleme mit der Ausschreibung der Messtechnik gesorgt. Deren hohe Kosten haben die Verwaltung dazu veranlasst, einstweilen auf ein einziges Messgerät zu setzen, das an wechselnden Standorten eingesetzt wird.

Von Andreas Kannegießer