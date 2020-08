Barsinghausen

Barsinghausens neue Ehrenamtskoordinatorin Anja Winter und Bürgermeister Marc Lahmann wollen die freiwilligen Helfer im Dienste des Gemeinwohls würdigen. Als Dankeschön verschenkt die Stadt sogenannte Ehrenamtskarten: Deren Inhaber erhalten Vergünstigungen bei Einkäufen und Dienstleistungen. Außerdem richtet der Bürgermeister eine persönliche Videobotschaft an die Helfer.

„Sie sind Gold wert“

„Die Ehrenamtlichen opfern einen großen Teil ihrer Freizeit für ihre Mitmenschen“, betont Winter. Darum laute das Motto der Karte auch „Sie sind Gold wert!“. Ursprünglich hatten Winter und Lahmann die neu beantragten oder verlängerten Ehrenamtskarten während einer kleinen Zeremonie an die Empfänger überreichen wollen. „Die Corona-Einschränkungen haben uns aber einen Strich durch die Rechnung gemacht. Darum werden wir die kleinen Karten in Goldoptik wie in den Vorjahren per Post an die freiwilligen Helferinnen und Helfer verschicken", sagt Lahmann.

Anzeige

Zeichen der Anerkennung

Mit einer persönlichen Videobotschaft will er den Freiwilligen zudem einen virtuellen Gruß als Zeichen der Anerkennung zukommen lassen. Alle Barsinghäuser, die zum ersten Mal eine Ehrenamtskarte zugeschickt bekommen, erhalten zusätzlich das Barsinghausen-Kartenspiel.

Weitere HAZ+ Artikel

Inhaber der Ehrenamtskarte genießen viele Vergünstigungen bei Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen – zum Beispiel Rabatte bei Einkäufen oder Nachlässe bei Eintrittspreisen. „Das freiwillige Engagement ist ein wichtiger Baustein für unsere Gesellschaft und macht unsere Heimatstadt zu einem lebens- und liebenswerten Ort“, sagt Winter. Die Stadt hoffe auf viele weitere Geschäftsleute und Dienstleister, die sich künftig mit Vergünstigungen für Ehrenamtliche beteiligen. Erste Zusagen seien bereits angekündigt worden, um die Attraktivität der Ehrenamtskarte weiter zu steigern.

Lesen Sie auch: Stadt will ehrenamtliche Arbeit stärker fördern

Koordinatorin Anja Winter steht für Fragen zur Ehrenamtskarte unter Telefon (05105) 7742342 sowie per E-Mail an anja.winter@stadt-barsinghausen.de zur Verfügung.

Von Frank Hermann