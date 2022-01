Barsinghausen

Stadtverwaltung und Polizei Barsinghausen haben jetzt gemeinsam die Silvesternacht ausgewertet. Ihr Fazit fällt ausgesprochen positiv aus. Aus Sicht des stellvertretenden Ordnungsamtsleiters Eric Möhle und Polizeikommissariatsleiters Ludger Westermann sei der Jahreswechsel in Barsinghausen weitestgehend ruhig verlaufen.

Es war der zweite Jahreswechsel seit Ausbruch der Pandemie, der eine besondere Beurteilung der Lage erforderte. Und so hatte sich auch die Stadt Barsinghausen vorab auf ein Böllerverbot auf bestimmten Plätzen festgelegt – rings um den ASB-Bahnhof, auf der Berliner Straße vom ZOB im Osten über den Deisterplatz bis zum westlichen Ende des Bahnhofsparkplatzes. Ein weiteres Verbot galt im und entlang des Zechenparks. Aus Gründen des Infektionsschutzes durfte hier in der Zeit von 21 bis 7 Uhr des Neujahrsmorgens kein Feuerwerk gezündet werden. Damit sollte eine zusätzliche Belastung der Krankenhäuser durch die Einlieferung von durch Feuerwerk verletzten Personen verhindert werden.

Sehr saubere Straßen im Vergleich zu Vorjahren

In Barsinghausen ging das Konzept auf. Verstöße gegen das Böllerverbot in den Verbotszonen sind laut Polizei nicht festgestellt worden und auch feuerwerksbedingte Feuerwehreinsätze gab es keine. „Ich freue mich darüber, dass die Mehrzahl der Barsinghäuserinnen und Barsinghäuser dem Appell, auf Feuerwerk zu verzichten, nachgekommen ist“, sagt Henning Schünhof. Außerdem erfreulich: Am Neujahrstag seien die Straßen im Vergleich zu den Vorjahren sehr sauber gewesen. Insgesamt sei es also ein sehr ruhiger Jahreswechsel gewesen, so der Bürgermeister.

Von Sarah Istrefaj