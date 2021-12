Barsinghausen

Ehrenamtliche bereichern das gesellschaftliche Leben in einer Stadt. Die Stadtverwaltung möchte sich in diesem Jahr mit einer besonderen Aktion bei den Vereinen, Institutionen und Organisationen bedanken, die sich in hohem Maße ehrenamtlich engagieren und hat einen sogenannten Ehrenamtskalender zusammengestellt. Die Vereine und Organisationen bekommen den Kalender kostenfrei als Anerkennung für ihre Helferinnen und Helfer zur Verfügung gestellt.

Engagement sichtbar machen

Mithilfe des Fotokalenders solle das vielfältige Engagement in der Stadt sichtbar gemacht werden, erklärte die städtische Ehrenamtskoordinatorin Anja Winter bei der Präsentation. Der Kalender zeigt repräsentativ und beispielhaft für die vielen Vereine und Institutionen in Barsinghausen jeden Monat das Engagement einer Organisation. Die Vielfalt des Ehrenamtes wurde dabei von den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer selbst fotografisch festgehalten.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zu sehen sind der Einsatz der Mitarbeiter der zwei DRK-Shops, der Ortsgruppenmitglieder des Naturschutzbundes, der Laiendarsteller der Deister-Freilicht-Bühne, der Theaterfreunde der „Kulturtüte“, des Vereins Calenberger Cultour & Co. und der Aktiven der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft. Weitere Motive haben die Ehrenamtlichen des Besucherbergwerks, der Freiwilligen Feuerwehr Egestorf, des Selbsthilfevereins der Diabetiker Niedersachsen, des Dorfgemeinschaftsvereins Winninghausen und des Freiwilligenzentrums Barsinghausen (FZB) beigesteuert.

„Alle diese Vereine und Institutionen werden durch die ehrenamtliche Arbeit gestützt und bereichern die Kulturlandschaft Barsinghausens. Mit diesem Kalender möchten wir dieses Engagement würdigen und – im optimalen Fall – auch zum Mitmachen anregen“, sagt Barsinghausens Bürgermeister Henning Schünhof.

Kalender liegt im FZB aus

Die Ehrenamtsförderung der Stadt hat den Kalender zur Abholung in den Räumlichkeiten des Freiwilligenzentrum (FZB), Marktstraße 33, ausgelegt. Das FZB arbeitet eng mit der Stadtverwaltung und den Vereinen zusammen und hat sich selbst mit Bildern eingebracht.

Von Mirko Haendel