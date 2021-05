Barsinghausen

Die Barsinghäuser Stadtverwaltung warnt vor Betrugsversuchen rund um die Anmeldung, Ummeldung oder Abmeldung von Gewerben. Die Stadt habe in den vergangenen Wochen mehrere Hinweise auf entsprechende Betrügereien erhalten, sagt Ordnungsamtsleiterin Julia Manegold. Demnach bieten die Täter auf Internetseiten Unternehmern an, gegen eine geringe Gebühr die notwendigen An- oder Ummeldeformalitäten auf der Homepage der Stadt zu übernehmen. „Obwohl wir diese Dienstleistungen erst in Kürze online anbieten werden“, sagt Manegold. „Die Betroffenen bleiben demzufolge auf den Kosten sitzen und bekommen nicht die gewünschte Bescheinigung.“

Ein deutliches Anzeichen für unseriöse Praktiken ist nach den Worten der Ordnungsamtsleiterin der Preis für die jeweiligen Dienstleistungen. „Die Täter werben damit, dass sie die Anmeldungen beispielsweise für knapp zwölf Euro übernehmen.“ Tatsächlich liege die Verwaltungsgebühr jedoch bei 30 Euro. Für die Ummeldung und die Abmeldung von Gewerben sind jeweils 20 Euro fällig. Die besonders niedrigen Preise, die auf den Internetseiten angegeben werden, seien demnach ein Hinweis auf eine mögliche Betrugsmasche.

Lesen Sie auch Barsinghausen: Bürger können Rathaustermine nun online buchen

Verwaltung unterstützt Geprellte

Doch nicht nur der finanzielle Schaden ist aus Sicht der Stadtverwaltung ärgerlich. „Viele Betroffene gehen davon aus, dass sie ihr Gewerbe ordnungsgemäß angezeigt haben, und gehen dann dieser Tätigkeit nach“, sagt Manegold. Die Anzeige seit jedoch nie im Rathaus angekommen, sodass die Gewerbetreibenden eigentlich gar nicht aktiv werden dürften. In solchen Fällen habe die Verwaltung aber bisher schnell und unkompliziert im Sinne der Geprellten Abhilfe schaffen können.

Wie die Ordnungsamtsleiterin erläutert, gibt es für die Anmeldung, Ummeldung und Abmeldung eines Gewerbes zwar bisher noch keinen Onlineservice auf der städtischen Homepage. „Nach vorheriger Kontaktaufnahme können uns die eingescannten Dokumente aber per E-Mail zugeschickt werden“, sagt Manegold.

Von Andreas Kannegießer