Barsinghausen

Nach langen Verhandlungen ist der Weg frei für eine schnelle Erweiterung des Gewerbegebiets am Calenberger Kreisel. Nach Mitteilung der Stadtverwaltung hat die Kommune die östlich an das Gewerbegebiet angrenzenden Ackerflächen von einem Landwirt erworben. Im nächsten Jahr will die Verwaltung den notwendigen Bebauungsplan für die Erweiterung auf den Weg bringen.

Im ersten Abschnitt des rund 8,5 Hektar großen Gewerbegebiets sind derzeit noch etliche Firmen mit den Bauarbeiten an ihren neuen Standorten beschäftigt. Alle Grundstücke sind vergeben. Das größte Ansiedlungsprojekt dort ist der BBM-Baumarkt, der seine Tore für die Kunden seit Sommer geöffnet hat. Bereits im Zuge der jahrelangen Planungs- und Vorbereitungsarbeiten für den ersten Abschnitt hatte die Stadtverwaltung die Erweiterung im Blick, allerdings fehlte der Zugriff auf die notwendigen Grundstücke.

Anzeige

Großer Bedarf an Gewerbeflächen

In den vergangenen Tagen habe die Stadt den Erwerb der Grundflächen nun abschließen können, teilt die Verwaltung mit. „Wie der schnelle Abverkauf der Grundstücke im Gebiet Calenberger Kreisel 1 gezeigt hat, besteht in Barsinghausen ein großer Bedarf an solchen Flächen“, sagt Bürgermeister Marc Lahmann. Er freue sich sehr, dass es gelungen sei, den Grundstein für die Erweiterung zu legen.

„Die Verhandlungen über den Erwerb der Ackerflächen haben sich viele Jahre hingezogen, wobei die Gespräche mit den Grundstückseigentümern immer konstruktiv waren“, berichtet Lahmann. Die ersten Gespräche habe noch der frühere Wirtschaftsförderer Peter Dörries geführt, ergänzt Stabsleiter Stefan Müller. Es sei nicht mehr so einfach, landwirtschaftliche Flächen zu erwerben. „Meist werden diese getauscht.“ Das sei auch bei den Erweiterungsflächen so gewesen. Um die Voraussetzungen zu schaffen, habe die Stadt geeignete Flächen erst zukaufen müssen, berichtet Müller. Hindernisse seien dabei auch abgeschlossene, aber grundbuchlich noch nicht umgesetzte Flurbereinigungsverfahren im Stadtgebiet. „Alles ist nicht ganz einfach“, sagt der Stabsleiter.

Stadt will auch weiter Äcker kaufen

Aus Sicht von Lahmann ist es nun „umso erfreulicher, dass es jetzt vorangehen kann“. Er rechnet damit, dass Anfang 2021 die Ratsgremien die erforderlichen Beschlüsse für den Start des Bebauungsplanverfahrens fassen werden. „Bis sich die ersten Betriebe angesiedelt haben, dürfte es aber sicher Herbst 2023 werden“, sagt der Bürgermeister.

Die Stadt appelliert zugleich an Eigentümer landwirtschaftlicher Flächen, die an einem Verkauf interessiert sind, sich an die Stadtverwaltung zu wenden. „Wir sind aus strategischen Gründen immer am Erwerb geeigneter Flächen interessiert“, betont Lahmann.

Lesen Sie auch

Von Andreas Kannegießer