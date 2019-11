Barsinghausen

Der Slogan der Stadt gibt es bereits her. „ Barsinghausen...hier geht's bergauf“ lautet dieser. Das Calenberger Land und vor allem der Deister sind schließlich ein beliebtes Wanderziel. Kein Wunder also, dass die Stadt sich diesem Thema widmet und es noch attraktiver machen möchte. Die Lenkungsgruppe ILE Region Calenberger Land unter Vorsitz von Barsinghausens Bürgermeister Marc Lahmann laden gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung der Stadt zu einer Veranstaltung mit dem Thema „ Produktentwicklung Wandern für Naherholung und Tourismus“ ein.

Experte für Wandern referiert

In diesem Zusammenhang ist am Montag, 11. November, Hans-Dieter Quack im Zechensaal des Besucherbergwerks Barsinghausen zu Gast. Ab 18.30 Uhr referiert der Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre der Ostfalia Hochschule Salzgitter über Trends, Entwicklung und wirtschaftliche Effekte des Wanderns. Quack ist Experte auf diesem Gebiet, denn er ist Leiter des Forschungszentrums Wandern und Gesundheit des Deutschen Wanderinstituts. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. Es wird aber um eine Anmeldung per E-Mail an thomas.mueller@stadt-barsinghausen.de gebeten.

Müller ist Wirtschaftsförderer der Stadt Barsinghausen. Er hat natürlich ein Interesse daran, Naherholung und Tourismus neuen Schwung zu verleihen und dabei die Wirtschaft zu stärken. „Wir brauchen kein neues Konzept, mit der ILE sind wir gut aufgestellt“, sagt er. Es gehe einfach darum, neue Ideen rund um das Produkt Wandern zu entwickeln und gewissermaßen Pakete zu schnüren. Nur mit der S-Bahn zum Wandern in den Deister fahren und abends wieder zurück – das war einmal. Vielleicht können Besucher den Wandertag an einen Gastronomiebesuch koppeln, mit einer Yoga-Stunde im Wald oder mit einer Hotelübernachtung verbinden. Der Abend im Zechensaal richtet sich daher nicht nur an Akteure aus allen Branchen, sondern auch ganz allgemein an Menschen, die gern wandern.

Lesen Sie auch:

Vier Kommunen bilden ILE-Verbund

Von Stephan Hartung