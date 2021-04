Barsinghausen

Können Einzelhandel, Außengastronomie und Kultur in Barsinghausen trotz Corona bald unter bestimmten Bedingungen wieder öffnen? Die Chancen steigen, denn Stadtverwaltung und Stadtmarketingverein Unser Barsinghausen streben eine Bewerbung für die niedersächsischen Corona-Modellprojekte zur kontrollierten Teilöffnung an. Derzeit arbeiten Stadt und Marketingverein an einem Fahrplan, um die organisatorischen Voraussetzungen für eine Modellkommune zu schaffen.

Vonseiten der Kaufleute in Barsinghausen gibt es ein großes Interesse, sich am Modellprojekt zu beteiligen. Quelle: Frank Hermann

Für Unser Barsinghausen signalisiert der Vereinsvorsitzende Hendrik Mordfeld ein großes Interesse an der Teilnahme. Bei einer Umfrage unter den Mitgliedern des Stadtmarketingsvereins habe sich der einhellige Wunsch herauskristallisiert, bei diesem Pilotprojekt in Niedersachsen mitzumachen.

Mit dem Virus leben

„Wir müssen Wege finden, mit dem Virus zu leben. Denn es wird uns wohl noch viel länger begleiten, als uns lieb ist“, sagt Mordfeld. Daher sei es richtig, neue Konzepte für einen sicheren Umgang mit Corona zu finden.

Der Vorstand des Stadtmarketingvereins Unser Barsinghausen mit dem ersten Vorsitzenden Hendrik Mordfeld (Zweiter von rechts) arbeitet mit der Stadt an einem Fahrplan für eine erfolgreiche Modellprojekt-Bewerbung. Quelle: Frank Hermann (Archiv)

Erkenntnisse aus Modellprojekten könnten nach Einschätzung des Vorsitzenden und Geschäftsmannes dabei helfen, eine Präsenz in Schulen, Wirtschaft, Kultur und Sport neu zu ermöglichen. „Sie könnten unserer Gesellschaft ein Stück Normalität zurückbringen. Darum finden wir sie wichtig“, betont Mordfeld.

„Wir sehen die Not“

Auch die Wirtschaftsförderung der Stadt Barsinghausen will in enger Abstimmung mit dem Stadtmarketingverein den Weg zur Teilnahme am Corona-Modellprojekt ebnen. „Wir sehen die Not des Gewerbes und der Gastronomie“, heißt es in einer Stellungnahme aus dem Rathaus. Allerdings spielten die aktuellen Infektionszahlen stets eine wichtige Rolle, um mit einer eventuellen Öffnung keine unnötige Gefährdung zu riskieren. Sobald es die Inzidenzwerte und die rechtlichen Rahmenbedingungen erlauben, sei die Stadtverwaltung bestrebt, die Gewerbetreibenden bei der Öffnung von Handel und Gastronomie zu unterstützen.

Das Land Niedersachsen knüpft eine erfolgreiche Bewerbung für das Modellprojekt an bestimmte Anforderungen – zum Beispiel an eine wissenschaftliche Begleitung der kontrollierten Teilöffnung sowie den Einsatz einer elektronischen Kontaktnachverfolgung etwa mit der Luca-App. Solche Anforderungen können Barsinghausen derzeit noch nicht erfüllen. Daher habe sich die Deisterstadt auch nicht für eine Teilnahme an der ersten Projektphase mit 14 niedersächsischen Städten und Gemeinden beworben.

Für eine spätere Aufnahme als Modellkommune wollen die Stadt mit dem Ordnungsamt und der Wirtschaftsförderung sowie der Marketingverein jetzt einen Fahrplan erarbeiten. „Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit unsere Bewerbung eine Chance hat und ein Modellversuch sicher ist“, erläutert Hendrik Mordfeld die Zielvorgabe.

Test mit der Luca-App

Geplant sei unter anderem, den Einsatz der Luca-App in einem Barsinghäuser Geschäft als Pilotprojekt zu testen. Die App soll die Verwendung manuell erfasster Listen zur Kontaktnachverfolgung auf elektronischem Weg ersetzen. Hinzu komme ein auf die örtlichen Gegebenheiten abgestimmtes Hygiene- und Testkonzept, um die Teilöffnungen in sicheren Zonen zu ermöglichen.

Ein Anfang sei mit der Koordinierung von Marketingverein und Stadtverwaltung gemacht. Allerdings lasse sich derzeit noch nicht seriös abschätzen, ob und wann eine Öffnung gelingen kann.

Öffnung nur bei Inzidenz unter 100 In einer ersten Phase hat das Land Niedersachsen zunächst 13 Städte und Gemeinden für das Modellprojekt zur Öffnung von Läden, Kultur und Außengastronomie ausgewählt. Dazu gehören unter anderem Braunschweig, Cuxhaven, Einbeck, Hildesheim und Nienburg. Diese Kommunen können nun sichere Zonen einrichten, um Einzelhandelsgeschäfte, Außengastronomie, Fitnessstudios, Kinos, Theater oder Galerien öffnen zu lassen. Der Zutritt ist allerdings nur möglich, wenn ein negativer Corona-Test vorliegt und eine vorgegebene App zur Kontaktnachverfolgung genutzt wird. Zudem dürfen die Kommunen eine Inzidenz von 100 nicht überschreiten. Zu den Voraussetzungen für eine erfolgreiche Bewerbung gehören zudem ein Testkonzept für das Projektgebiet, ein Ordnungs- und Sicherheitsdienst zur Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln sowie eine Einbindung des Gesundheitsamtes.nn

