Bei der Umsetzung des städtischen Kita-Nothilfeplanes zur schnellen Schaffung zusätzlicher Kinderbetreuungsplätze steht eine weitere Änderung ins Haus: Die Barsinghäuser Stadtverwaltung möchte das frühere Heim des Barsinghäuser Schwimmclubs (SCB) am Nachtigallweg nun doch abreißen und durch einen Neubau ersetzen. Bisher war geplant, das hölzerne Gebäude zu einem Kindergarten umzubauen und lediglich um einen Anbau zu ergänzen.

Das Bauprojekt am Nachtigallweg sollte ursprünglich bereits in diesen Wochen fertiggestellt und bezugsfertig sein. Allerdings hatte die mit der Ausführung beauftragte Hamelner Firma im Spätsommer Lieferprobleme für die vorgesehenen Bauelemente in Holztafelbauweise gemeldet, sodass bis jetzt nicht mit den Arbeiten begonnen worden ist. Gleichzeitig hat die Stadtverwaltung noch einmal den Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen für die nächsten Jahre überschlagen. Das Ergebnis: Zusätzliche Betreuungsplätze werden für einen deutlich längeren Zeitraum benötigt als jene zehn Jahre, auf die die behelfsmäßige Einrichtung am Nachtigallweg ausgelegt werden sollte. „Mittlerweile ist die Verwaltung zu der Erkenntnis gekommen, dass der Bedarf an Betreuungsplätzen langfristig bis weit über diese zehn Jahre hinaus bestehen wird und sogar den Bau weiterer Einrichtungen notwendig macht“, heißt es in der Beschlussvorlage für die Ratsgremien.

Holzgebäude müsste aufwendig saniert werden

Die städtischen Bauexperten und auch der von der Stadt beauftragte Architekt Jochen Florian vom Büro Kontext Architekten haben Bedenken bekommen, weil der Zustand des früher vom SCB genutzten Bestandsgebäudes für eine langjährige Nutzung zu schlecht ist: Das 1959 errichtete Holzhaus ist demnach schlecht gedämmt, zudem müssten in den nächsten fünf bis zehn Jahren laut Expertenurteil wohl die Heizungsanlage und das Dach erneuert werden. Hinzu kommt, dass der ursprünglich geplante Anbau und dessen technische Schnittstellen nach Einschätzung der Architekten keineswegs problemlos mit dem alten Gebäude verbunden werden könnten. Auch später im Betrieb drohten Probleme, heißt es in der Expertise.

Neubau kostet insgesamt nur wenig mehr

Ein entscheidendes Argument ist offenbar der geringe finanzielle Zusatzaufwand für den Abriss des alten SCB-Heims und den Neubau eines Zweigruppenkindergartens aus einem Guss: Nach Berechnungen von Jochen Florian würde ein ganz neuer Kindergarten am Nachtigallweg rund 1,043 Millionen Euro kosten. Für Abriss, Umbau des SCB-Heims, den Anbau und die mittelfristigen Sanierungskosten des alten Gebäudeteils kalkulieren die Experten mit 1,038 Millionen Euro, also lediglich 5000 Euro weniger. Hinzu kommt nach Einschätzung der Verwaltung der Vorteil bei den Betriebskosten: Der Komplettneubau würde demnach jährlich rund 1800 Euro weniger an Energiekosten verursachen als das alte SCB-Heim mit Anbau.

Der Rat der Stadt soll in seiner Sitzung am 3. Dezember über den neuen Vorschlag der Stadtverwaltung entscheiden. Zuvor beraten auch der städtische Finanzausschuss und der städtische Sozialausschuss über das Thema.

Der im vergangenen Jahr erarbeitete Kita-Nothilfeplan der Stadtverwaltung sieht vor, dass kurzfristig rund 280 neue Betreuungsplätze in acht Einrichtungen im Stadtgebiet geschaffen werden sollten. Drei dieser Vorhaben für insgesamt 130 Kinder stocken allerdings derzeit, die Bauarbeiten haben noch nicht begonnen. Neben dem Kindergarten am Nachtigallweg zählt dazu auch der geplante Zweigruppenkindergarten auf dem Grundstück der Bert-Brecht-Schule sowie die geplante Krippe auf dem sogenannten Feuerwehrplatz an der Wilhelm-Heß-Straße.

