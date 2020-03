Barsinghausen

Die Barsinghäuser Stadtverwaltung will in diesem Jahr ein weiteres außerplanmäßiges Straßensanierungsprogramm auflegen. Im ersten Teil dieses Programms sollen insgesamt sechs Straßen in mehreren Ortsteilen sowie der Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB) in der Barsinghäuser Kernstadt neue Fahrbahndecken erhalten. Das Geld dafür – voraussichtlich rund 640.000 Euro – ist bereits im Doppelhaushalt für die Jahre 2020/2021 vorgesehen. Darüber hinaus will die Verwaltung weitere Straßen in einem zweiten Teil des Programms in Angriff nehmen. Diese müssen aber noch ausgewählt werden.

In das neue Straßenunterhaltungsprogramm hat der Fachdienst Tiefbau außer dem ZOB den Nienstedter Stadtweg und die Neue Rehre im Ortsteil Egestorf, die Alte Dorfstraße in Eckerde, den Münchhausenweg in Hohenbostel, den Zechenweg in Bantorf und die Wassermühlenstraße in Wichtringhausen aufgenommen. Für diese Straßen steht schon fest, mit welchem technischen Verfahren die Fahrbahndecken erneuert werden sollen. Grundlage für die Beurteilung sind Bohrkernuntersuchungen, die den Experten genauen Aufschluss über den Zustand des Straßenunterbaus liefern.

Straßen für Sanierung sind schwer zu finden

In das Straßenunterhaltungsprogramm nimmt die Verwaltung solche Straßenzüge auf, deren Unterbau noch nicht völlig zerstört ist, sodass es zumeist ausreicht, eine neue Fahrbahndeckschicht aufzutragen. Gegenüber der grundlegenden Straßenerneuerung ist die Deckensanierung deutlich günstiger, kann die Lebensdauer aber oft nur um rund ein Jahrzehnt verlängern. „Es ist aber gar nicht so leicht, solche Straßen zu finden, die nicht ganz neu gemacht werden müssen“, sagt der Leiter des Fachdienstes Tiefbau, Michael Dettmann. Das Alter der Straßen lässt schon erste Rückschlüsse auf deren Zustand zu. Bei vielen Straßen im Stadtgebiet sei aber nicht bekannt, wie alt sie sind, sagt Dettmann.

Die Stadt hatte mit der außerplanmäßigen Sanierung von Straßen begonnen, nachdem sich die Finanzlage der Kommune in den vergangenen Jahren deutlich verbessert hatte. Der Rat der Stadt hatte Ende 2017 erstmals ein Sanierungspaket beschlossen, nachdem sich wegen sprudelnder Gewerbesteuereinnahmen ein unerwartet hoher Jahresüberschuss im städtischen Etat abgezeichnet hatte.

Erstes Paket noch nicht abgeschlossen

Die Umsetzung dieses ersten Sanierungspakets hatte sich mehrfach verzögert. Es ist derzeit noch nicht abgeschlossen. Eine neue Fahrbahndecke haben bereits die Wördenfeldstraße in Stemmen, der Bolteweg in Eckerde und die Straße Am Kucksberg in Göxe erhalten. Vier weitere Straßen sollen in den kommenden Wochen in Angriff genommen werden, weil für das dort genutzte sogenannte Dünnschichtverfahren im Heißeinbau wärmere Temperaturen notwendig sind.

Zu dem nächsten Unterhaltungsprogramm gehört auch der Zentrale Omnibusbahnhof. Dessen Asphaltdecke sieht auf den ersten Blick zwar ziemlich unbeschädigt aus. Nach Einschätzung der Experten im Fachdienst Tiefbau besteht aber auch dort Handlungsbedarf: Nähte seien gerissen, und es gebe „deutliche Verdrückungen“ der Oberfläche im Bereich der Busfahrspuren. Aus diesem Grund plant die Stadtverwaltung, im gesamten ZOB-Bereich zwölf Zentimeter Asphaltdecke abzufräsen und dann eine neue in zwei Schichten auftragen zu lassen. Auch das neue Programm soll nach und nach abgearbeitet werden. Die Stadt plane die Ausschreibung in drei einzelnen Teilen, kündigt Dettmann an.

Die Fahrbahn des Omnibusbahnhofes neben dem Bahnhof hat unter den schweren Linienbussen gelitten und soll eine neue Asphaltdecke erhalten. Quelle: Andreas Kannegießer

Lesen Sie auch

Von Andreas Kannegießer