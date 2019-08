Barsinghausen

Die Kapelle auf dem Friedhof Osterfeld ist endgültig gerettet. Der städtische Bauausschuss hat am Donnerstagabend einstimmig den Grundsatzbeschluss gefasst, das marode und seit Jahren geschlossene Gotteshaus zu sanieren. Das Geld dafür soll in den städtischen Doppelhaushalt für die Jahre 2020/2021 eingestellt werden. Angesichts der eindeutigen Mehrheit dürfte die Zustimmung des Rates in dessen Sitzung am 19. September nur noch Formsache sein. Noch unklar ist lediglich, welche Art von Toilette es künftig für die Friedhofsbesucher geben wird.

Um die Zukunft der Kapelle war in den vergangenen Jahren lange gerungen worden. Wegen des schlechten Zustandes des Gebäudes und der erheblichen jährlichen Betriebskosten hatte die Stadt Barsinghausen im Zuge von Sparmaßnahmen vor rund sieben Jahren den Abriss der Kapelle beschlossen.

Bürger kämpfen für Kapelle

Gegen den Abriss des rund 110 Jahre alten Fachwerkgebäudes hatte sich allerdings schnell Widerstand bei Bürgern und Kirchengemeinden geregt. Seither ist lange diskutiert worden, auf welcher Grundlage der Erhalt und die Sanierung der Kapelle gelingen könnten. Mehrere Kostenschätzungen ergaben ganz unterschiedliche Summen. Zwischenzeitlich war die Gründung eines Fördervereins diskutiert worden, der die Kapelle als Träger übernehmen könnte. Diese Pläne hatten sich aber ebenso zerschlagen wie die Hoffnung der Stadt, die Kirchengemeinden für die Trägerschaft gewinnen zu können.

Ein kleiner Kreis von Bürgern um die Barsinghäuserin Hannelore Owens hat in den vergangenen Jahren – unter anderem mit Unterschriftenlisten und bei Ortsterminen – engagiert für den Erhalt der Friedhofskapelle gestritten. Bei den Ratsfraktionen und in der Verwaltung änderte sich die Haltung zur Zukunft der Kapelle auch im Zuge der deutlichen Verbesserung der städtischen Finanzlage: Vor acht Jahren hatten noch Liquiditätskredite in zweistelliger Millionenhöhe die Kommune gedrückt, inzwischen verfügt die Stadt aber über Rücklagen von rund 30 Millionen Euro.

Sanierung kostet 103.000 Euro

In den vergangenen Monaten hatte sich bereits abgezeichnet, dass es zu einer Einigung über den Erhalt der Kapelle kommen würde. Die nun beschlossene Sanierungsvariante sieht Arbeiten mit einem Volumen von rund 103.000 Euro an dem Gebäude vor. Einschließlich einer neuen, behindertengerechten Toilette im Gebäude würden die Arbeiten sogar 145.000 Euro kosten. Vor dieser Zusatzausgabe schrecken die Ratsfraktionen allerdings – auch angesichts der Vandalismusgefahr – derzeit zurück.

Als denkbare Alternativen hat die Stadtverwaltung vorgeschlagen, entweder einen separaten Container für rund 42.000 Euro oder aber ein portables WC – ein sogenanntes Dixi-Klo – neben der Kapelle aufzustellen. Fachdienstleiter Michael Huschenhöfer schlug vor, die portable Toilette als Pilotprojekt zunächst für ein Jahr aufzustellen. „Diese Lösung verursacht den geringsten Aufwand.“

Mit Würde des Ortes vereinbar?

Auch Max Matthiesen ( CDU) und Kerstin Beckmann (Aktiv für Barsinghausen) ließen Sympathie für diese Variante erkennen, sofern es gelinge, die Toilette mit einer Umrandung optisch ansprechender zu gestalten. SPD-Ratsherr Henning Schünhof äußerte dagegen Bedenken gegen ein Dixi-Klo, das ebenfalls nicht vandalismussicher „und nicht mit der Würde des Ortes vereinbar“ sei.

Die Beratungen über die Toilettensituation sollen nun in den nächsten Wochen noch in den Fraktionen weitergeführt werden, ehe der Rat endgültig beschließt. „Aber das Signal ist schon mal klar, dass die Kapelle saniert wird“, betonte Grünen-Ratsherr Abdulselam Dogan.

Applaus nach der Abstimmung und viel Lob am Tag danach für die Politik gab es von Hannelore Owens. Durch gemeinsame Anstrengungen sei es letztlich gelungen, eine konstruktive Entscheidung herbeizuführen, sagte Owens. „Es tat gut, zu erleben, dass alle – Politik und Verwaltung – an einem Strang zogen.“

Von Andreas Kannegießer