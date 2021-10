Barsinghausen

Ehrungen für Ehrenamtliche: Die Stadt Barsinghausen hat in einer Sonderratssitzung am Freitagabend insgesamt 28 Frauen und Männer für ihren freiwilligen Dienst an der Gemeinschaft ausgezeichnet. Bürgermeister Henning Schünhof (SPD) überreichte während eines Festaktes im Zechensaal die Ehrennadeln, Urkunden und Blumen als äußere Würdigung für bürgerschaftliches Engagement.

Henning Schünhof (links) überreicht den Preis des Bürgermeisters an den Leichtathleten Manfred Kramer, der im Alter von mehr als 80 Jahren immer noch sportlich aktiv ist. Quelle: Frank Hermann

Zu den Geehrten gehören sowohl Vertreter von Vereinen und Verbänden als auch Privatpersonen und ehemalige Ratsmitglieder, die zum Teil über Jahrzehnte hinweg ehrenamtlich im Einsatz waren – oder immer noch sind. „Das Ehrenamt in unserer Stadt ist sehr vielfältig. In Sportvereinen, im sozialen und kulturellen Bereich, in der Feuerwehr, aber auch in der Kommunalpolitik sind die Freiwilligen unermüdlich im Einsatz und unbezahlbar für den sozialen Zusammenhalt in unserer Stadtgesellschaft“, betonte Schünhof.

Viele wirken im Hintergrund

Vielfach stünden die Ehrenamtlichen in der ersten Reihe, zum Beispiel als Amtsträger in den Vorständen von Vereinen und Verbänden. „Aber es gibt auch viele Leute, die im Hintergrund wirken. Häufig unbeachtet und ohne großes Getöse“, sagte der Bürgermeister. Für die Stadt sei es wichtig, diese Vorbilder für ihren Einsatz zu würdigen. Die Sondersitzung des Rates, musikalisch begleitet von Solokünstler Stefan Basler aus Barsinghausen, biete den passenden Rahmen.

Ausgezeichnet mit Ehrenurkunden: Klaus Krull (von links), Ernst Wildhagen, Andrea Wildhagen, Dieter Schan, Ingrid Thon, Frank Neumeister, Angelika Heydrich und Roland John. Quelle: Frank Hermann

Ehrungen für langjährige Vorstands- und Vereinsarbeit gingen unter anderem an Hans-Heinrich Rode, der seit 1962 aktives Mitglied im Schützenverein Kirchdorf ist und seit 46 Jahren verschiedene Vorstandsposten ausübt, sowie an Renate Schulz, die seit mehr als 51 Jahren in etlichen Funktionen bei der AWO und im Bergmannsverein tätig ist. Zudem war sie an der Gründung des Seniorenrates beteiligt.

Für eine lebendige Stadt

Für den sozialen Zusammenhalt und die Lebendigkeit in der Stadt setzen sich seit vielen Jahren auch Frank Neumeister und Roland John sowie Peter Schwarz und Klaus Danner ein. Während Neumeister und John federführend das Max-Benefizturnier in bislang 29 Auflagen und mit einer Spendensumme von rund 67.500 Euro für soziale Zwecke organisiert haben, stehen Schwark und Danner für eine Vielzahl von Barsinghäuser Besonderheiten – von den ehemaligen Jugendtagen und dem Bau der TSV-Hütte am Waldstadion bis zur privaten Organisation des Stadtfestes.

Träger der silbernen Ehrennadel: Dietmar Schlosser (von links), Dietmar Redlich sowie Renate und Hans-Heinrich Rode. Quelle: Frank Hermann

Auszeichnungen überreichte der Bürgermeister außerdem an ehemalige Ratsmitglieder, die künftig nicht mehr dem Gremium angehören werden. Nach 25 Jahren im Rat scheidet beispielsweise Ulrike Westphal (Bündnis 90/Die Grünen) aus. Sogar auf eine 35-jährige Zugehörigkeit im Rat blickt Karl-Heinz Neddermeier (CDU) zurück. Seit 1986 habe er mehr als 3000 Stunden in Sitzungen und bei anderen Ratsveranstaltungen verbracht, berichtete Neddermeier.

Bürgermeister Henning Schünhof (von links) zeichnet Eckhard Würsig und Rainer Thon mit bronzenen Ehrennadeln aus. Quelle: Frank Hermann

Die geehrten Bürger:

Preis des Bürgermeisters: Manfred Kramer. Ehrenurkunden: Angelika Heydrich, Ingrid Thon, Andrea und Ernst Wildhagen, Frank Neumeister, Roland John, Klaus Krull und Dieter Schan. Bronzene Nadeln: Rainer Thon, Eckhard Würsig. Silberne Nadeln: Renate und Hans-Heinrich Rode, Dietmar Redlich, Dietmar Schlosser. Goldene Nadeln: Renate Schulz, Klaus Danner, Peter Schwark, Dirk Lücke.

Die geehrten Ratsmitglieder:

Ehrenurkunden: Claudia Schüßler, Abdulselam Dogan, Thomas Lux, Fred Wellhausen. Bronzene Nadeln: Eva Runge, Monika Senft, Günter Gottschalk. Goldene Nadeln: Ulrike Westphal, Karl-Heinz Neddermeier.

Verabschiedung des Ersten Stadtrates Letzter Auftritt für den scheidenden Ersten Stadtrat in Barsinghausen: Während der Sondersitzung des Rates am Freitagsabend im Zechensaal hat sich Thomas Wolf in dieser Funktion aus der Deisterstadt verabschiedet. Wolf tritt im November seinen Dienst als neu gewählter Samtbürgermeister in Rodenberg an. Seine gut viereinhalbjährige Tätigkeit als Erster Stadtrat in Barsinghausen werde er in guter Erinnerung behalten. Die Diskussionen im Rat seien stets konstruktiv gewesen und hätten ihm Spaß bereitet, sagte Wolf. Nach Einschätzung von Bürgermeister Henning Schünhof beackerte Wolf als Erster Stadtrat einige schwierige Felder – vom Kita-Nothilfeplan über die Schulneubauten bis zum großen Bereich der Feuerwehren. Zum Dank und Abschied überreichte Schünhof eine Grubenlampe als Symbol aus der ehemaligen Bergwerksstadt an Thomas Wolf.

Von Frank Hermann