Barsinghausen

Die Entscheidung über die künftige Leitung des Baufachbereichs in der Barsinghäuser Stadtverwaltung verzögert sich. Das sogenannte Assessment-Center, bei dem der künftige Stadtbaurat ausgewählt werden soll, sei aus Termingründen auf die zweite Oktoberhälfte verschoben worden, berichtet der Erste Stadtrat Thomas Wolf.

Bei der Stellenbesetzung geht es um die Nummer drei in der Barsinghäuser Verwaltungshierarchie. Der ehemalige Bauverwaltungsvorstand Alexander Wollny war Anfang Mai nach Wunstorf gewechselt. Die Stadt Barsinghausen hatte die Stelle nach Wollnys Weggang aufgewertet und als Wahlbeamtenstelle ausgeschrieben. Allerdings hatte die Ausschreibung im August mit einem ernüchternden Ergebnis geendet: Lediglich vier Personen hatten sich innerhalb der Frist auf die Stelle beworben – und nur drei davon erfüllten überhaupt die formalen Anforderungen.

Beratungsunternehmen organisiert Assessment-Center

Nach Wolfs Worten werden sich im Oktober wahrscheinlich zwei Personen dem Assessment-Center stellen, darunter eine Frau. Beim Assessment-Center müssen die Kandidaten Aufgaben bewältigen, die unter anderem Aufschluss geben sollen über ihr Wissen, ihre Problemlösungskompetenz und ihr Führungsverhalten. Beurteilt werden sie dabei von Vertretern der Stadt sowie Experten des Beratungsunternehmens NSI Consult, welches das Stellenbesetzungsverfahren im Auftrag der Kommune begleitet.

Die Aufgabe des Stadtbaurates umfasst die Leitung des gesamten Baubereichs mit vier Fachämtern und insgesamt rund 120 Bediensteten. Dazu gehören die Bereiche Stadtplanung, Tiefbau und Bauverwaltung sowie der städtische Gebäudewirtschaftsbetrieb. In den nächsten Jahren gibt es einen ganzen Strauß von Großprojekten, die unter der Regie der neuen Führungspersönlichkeit verwirklicht werden sollen. Dazu gehören die Grundsanierung des Schulzentrums Am Spalterhals für geschätzte 30 Millionen Euro, der Neubau der Wilhelm-Stedler-Schule im Stadtzentrum und die Ansiedlung eines Einkaufszentrums an der Straße Volkers Hof.

28 Personen wollen Wirtschaftsförderer werden

Ob am Ende des laufenden Bewerbungsverfahrens tatsächlich die Besetzung der Stelle steht, ist keineswegs sicher. Bürgermeister Marc Lahmann hatte bereits nach dem Ende der Bewerbungsfrist bestätigt, dass das Verfahren auch ergebnislos beendet werden könnte, sofern keine der eingeladenen Personen im Assessment-Center überzeugen sollte. Dann müsste die Stelle ein weiteres Mal ausgeschrieben werden.

Deutlich mehr Interesse gibt es an der Position des künftigen hauptamtlichen Wirtschaftsförderers in der Barsinghäuser Verwaltung. Nach den Worten von Stabsleiter Stefan Müller liegen 28 Bewerbungen vor. Auch wenn ein Teil davon nicht die formalen Voraussetzungen erfülle, so seien doch etliche „nach der Papierform gute Bewerber“ dabei, berichtet Müller. Vier Personen seien für nächste Woche zu Bewerbungsgesprächen eingeladen worden. „Ich bin optimistisch, dass die Stelle besetzt wird“, sagt der Leiter des Stabes.

Der künftige Wirtschaftsförderer soll sich unter anderem um die Entwicklung eines neuen Stadtmarketingkonzepts unter Einbeziehung der Themen Tourismus und Naherholung kümmern. Die Stadt habe die Arbeit an dem Konzept deshalb zunächst bis Anfang 2021 zurückgestellt, erläutert Müller.

Von Andreas Kannegießer