Barsinghausen

Die Barsinghäuser Stadtbücherei hat einen Weg gefunden, wie die Einrichtung ihrem Nutzerkreis trotz der aktuellen Schließung die Ausleihe von Büchern ermöglicht: In der nächsten Woche startet die kontaktlose Ausleihe. Alle Leseratten können die gewünschten Medien vorbestellen und dann im Vorraum der Stadtbücherei ihren Lesestoff abholen. Das neue Angebot kann erstmals am Dienstag, 23. Februar, genutzt werden.

Nach den Vorgaben der Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen muss die Stadtbücherei weiterhin für den Publikumsverkehr komplett geschlossen bleiben, wie der Erste Stadtrat Thomas Wolf betont. Der kontaktlose Ausleihservice bietet nun einen Ausweg. Voraussetzung dafür ist aber die elektronische Erfassung des Bestands der Stadtbücherei.

90 Prozent sind digitalisiert

„Wir haben die unfreiwillige Schließzeit dazu genutzt, die EDV-Einführung intensiv voranzutreiben“, sagt Büchereileiterin Ann-Christin Mehnert. Inzwischen seien ungefähr 90 Prozent des Bestandes der Stadtbücherei digitalisiert. Nun kann ein Großteil des Medienbestandes im Onlinekatalog unter der Internetadresse opac.winbiap.net/barsinghausen/acquisitions.aspx recherchiert werden. Der Onlinekatalog, der auch über die Homepage der Stadt Barsinghausen erreichbar ist, bietet laut Mehnert sowohl dem Team der Stadtbücherei wie auch allen Nutzern den Überblick, welche Medien die Stadtbücherei besitzt, welche präsent und welche gerade ausgeliehen sind.

Die im Katalog noch fehlenden Medien sollen in der nächsten Zeit digitalisiert werden. „Wir sind zuversichtlich, dass die EDV-Einführung bis zum Sommer komplett abgeschlossen sein wird“, sagt die Büchereileiterin.

Bis zu zehn Medien sind bestellbar

Der Ablauf der kontaktlosen Ausleihe ist laut Stadtverwaltung einfach: Die Büchereinutzer können dienstags bis freitags jeweils von 10 bis 12 Uhr bis zu zehn Medien entweder telefonisch unter der Nummer (05105) 774-2302 oder per E-Mail an stadtbuecherei@stadt-barsinghausen.de bestellen. Die vorbestellten Medien können dann an einem verbindlichen Termin nach vorheriger Absprache dienstags bis freitags in der Zeit von 13.30 bis 170 Uhr abgeholt werden. Zugleich können ausgeliehene Medien an diesen Übergabeterminen auch wieder abgeben werden. Allerdings werden alle derzeit ausgeliehenen Medien automatisch bis zum 19. März verlängert, sodass derzeit während der ungeplanten Schließzeit keine Überziehungsgebühren anfallen.

Zum jeweils vereinbarten Termin dürfen die Nutzer den Vorraum der Stadtbücherei einzeln mit einer FFP2-Maske oder einer OP-Maske betreten. Aus Datenschutzgründen muss allerdings ein neues Anmeldeformular ausgefüllt werden. „Im Gegenzug bietet das neue Programm aber auch viele Funktionen wie beispielsweise E-Mail-Benachrichtigungen“, erläutert Mehnert. Der Anmeldebogen kann direkt vor Ort ausgefüllt werden, alternativ kann das Formular auf der städtischen Homepage abgerufen werden. Außerdem liegen ausgedruckte Exemplare im Eingangsbereich des Rathauses I an der Bergamtstraße aus. „Wir versuchen, mit der kontaktlosen Ausleihe ein Stück Normalität zurückzugeben“, sagt der Erste Stadtrat.

Wann die Stadtbücherei wieder regulär öffnen kann, hängt laut Stadtverwaltung von den weiteren Entscheidungen auf Bundes- und Landesebene ab. Wolf wagt zurzeit nur eine vorsichtige Prognose. „Derzeit gehen wir vom 9. März aus“, sagt er.

Von Andreas Kannegießer