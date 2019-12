Barsinghausen

Das Barsinghäuser Stadtfest wird im nächsten Jahr nicht zum eigentlich angestammten Termin am letzten Augustwochenende gefeiert, sondern bereits ein Wochenende vorher. Die Mitglieder des Vereins IG Stadtfest haben sich zur Terminverschiebung entschlossen, weil am Sonnabend, 29. August, überall im Stadtgebiet die Einschulungen gefeiert werden. „An diesem Tag steht die Glück-Auf-Halle nicht zur Verfügung, und auch die Klosterkirche und das Schulgelände werden anderweitig gebraucht“, sagt IG-Vorsitzender Klaus Danner. Aus diesem Grund habe sich das Team dazu entschlossen, das Stadtfest 2020 vom 21. bis 23. August auszurichten.

„Vielen Menschen war bisher gar nicht bewusst, dass wir früher dran sind“, sagt Danner. Erfahrungsgemäß planen viele Barsinghäuser ihren Urlaub und andere Aktivitäten so, dass sie nicht mit dem Termin der Riesenfete zusammenfallen, die alljährlich Zehntausende von Menschen aus der ganzen Region drei Tage lang in die Barsinghäuser City lockt.

Jubiläumsfest für die IG

2020 wird bereits das 49. Barsinghäuser Stadtfest gefeiert. Für die Interessengemeinschaft steht nächstes Jahr ein Jubiläum an: „Wir richten das Fest zum 25. Mal aus“, sagt Danner, der seit der Gründung an der Spitze der IG steht. In dem Verein ist ein engerer Kreis von rund 18 bis 20 Personen aktiv, die sich um die Organisation und die Durchführung des Festes kümmern. Hinzu kommen rund 15 Freiwillige, die in den Stadtfestnächten und an den Vormittagen die Reinigung des Festareals übernehmen. „Insgesamt sind wir etwa 35 Helfer“, berichtet Danner. „Wir finden glücklicherweise bisher immer Nachwuchs für einzelne, die aus dem Team ausscheiden.“

Stadt gewährt Zuschuss

In den vergangenen Jahren sind Aufwand und Kosten der Großveranstaltung erheblich gestiegen. Besonders die zusätzlichen Anforderungen im Zuge eines Sicherheitskonzepts sowie weitere Vorgaben von Polizei und Stadt haben den Etat belastet, wie Danner erläutert. Von entscheidender Bedeutung ist deshalb die Bereitschaft von Sponsoren, sich weiterhin an der Stadtfestfinanzierung zu beteiligen. In diesem Jahr hätten rund 100 Sponsoren insgesamt 48.000 Euro beigesteuert, berichtet der IG-Vorsitzende. Darunter seien viele kleine Unternehmen, aber auch Privatleute, die das Stadtfest erhalten wollen. „Dieses Engagement ist ganz toll“, sagt Danner. „Wir brauchen die Sponsoren auch diesmal wieder.“ Die Mehrkosten gegenüber früheren Veranstaltungen sollen über einen städtischen Zuschuss in Höhe von 18.000 Euro ausgeglichen werden. Das Geld hat der Rat der Stadt vor wenigen Tagen bewilligt.

Der frühere Stadtfesttermin im nächsten Jahr hat dem Verein auch einige organisatorische Probleme bereitet. „Es war schwieriger, das Programm zu gestalten“, sagt Danner. Manche Bands hätten bereits andere Verpflichtungen übernommen. Am Ende sei es aber doch wieder gelungen. „Wir können ein attraktives Programm bieten“, betont der IG-Chef.

Von Andreas Kannegießer