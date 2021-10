Barsinghausen

Die Stadtfeuerwehr Barsinghausen hat in einem vierwöchigen Truppmann-Lehrgang 16 neue Nachwuchskräfte für den Einsatzdienst ausgebildet. Nach Abschluss der theoretischen und praktischen Prüfungen überreichte Stadtausbildungsleiter Volker Bothe am Sonnabend gemeinsam mit dem stellvertretenden Stadtbrandmeister Kai Krömer und der stellvertretenden Regionsausbildungsleiterin Maren Hanebuth die Zertifikate an die erfolgreiche Schulungsgruppe.

Das richtige Aufstellen einer Steckleiter gehört zu den Prüfungsanforderungen beim Abschluss des Truppmann-Lehrgangs. Quelle: Frank Hermann

„Alle Prüflinge haben die Aufgaben bestanden, viermal gab es sogar die Gesamtnote eins für sehr gute Ergebnisse“, sagte Bothe beim Lehrgangsabschluss im Feuerwehrhaus Egestorf. Sowohl Bothe als auch Lehrgangsleiter Michael Borchers lobten die harmonisch miteinander arbeitende und lernende Gruppe. „Seit Beginn des Lehrgang am 6. September haben die Teilnehmer viel Ehrgeiz sowie eine große Lernbereitschaft an den Tag gelegt,“ betonte der Stadtausbildungsleiter.

Teilnehmer von 16 bis 36 Jahren

Ursprünglich starteten fünf Frauen und 13 Männer aus sieben Ortsfeuerwehren in die Truppmann-Ausbildung. Die Alterspannen reichte von 16-jährigen Jugendlichen bis zu 36-jährigen Erwachsenen. Zwischendurch gaben zwei Nachwuchskräfte den Lehrgang aus unterschiedlichen Gründen auf.

Praktische Prüfung beim Truppmann-Lehrgang: Die neuen Feuerwehrleute zeigen die gelernten Handgriffe bei einem simulierten Löschangriff. Quelle: Frank Hermann

Zum theoretischen Unterrichtsstoff gehörten zum Beispiel die potenziellen Gefahren einer Einsatzstelle, die Vorschriften zur Unfallverhütung, Fahrzeugkunde sowie die Seelsorge im Feuerwehrdienst. In der Feuerwehrpraxis machte sich die Gruppe unter anderem mit dem klassischen Löschangriff, mit dem Einsatz tragbarer Leitern, mit dem Ausleuchten von Einsatzstellen sowie mit der Handhabung der Strahlrohre unter realen Bedingungen vertraut.

Ehrennadel für Borchers

„Unsere Ortsfeuerwehren können sich auf personelle Verstärkung in den Einsatzabteilungen freuen“, betonte Bothe. Grund zur Freude hatte auch Lehrgangsleiter Michael Borchers, Ortsbrandmeister in Landringhausen und Bothes Stellvertreter auf Stadtebene: Er wurde während der Abschlussfeier mit der Silbernen Ehrennadel des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen ausgezeichnet – als Anerkennung für die langjährige Mitarbeit in der Stadtausbildung und für seine Verdienste um die Feuerwehr.

Von Frank Hermann