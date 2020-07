Barsinghausen

Die drei Jugendeinrichtungen der Stadt Barsinghausen sind während der Sommerferien alle geöffnet. Sowohl das Kinder- und Jugendhaus Egestorf wie auch der Jugendtreff an der Goetheschule und der Abenteuerspielplatz Klein Basche bieten zu festen Zeiten Betreuung an. Darüber hinaus gibt es dort zahlreiche Spiel-, Bastel- und Beschäftigungsangebote für jeden Geschmack.

Die Stadtjugendpflege hatte wegen der Corona-Pandemie das übliche Ferienpass-Programm und die Feriensportwochen in diesem Jahr gestrichen. Stattdessen gibt es nun an allen Werktagen während der Ferien die Outdoorsporttage in kleineren Gruppen am Freibad Goltern – und die Angebote in den drei betreuten Jugendtreffs.

Klein Basche: Mittwochs ist Wassertag

Auf dem Abenteuerspielplatz Klein Basche lädt die Jugendpflege jeweils montags bis donnerstags von 14 bis 18 Uhr Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 15 Jahren zur Teilnahme an unterschiedlichen Angeboten ein. Jeden Montag ist ein besonderer Tag mit wechselnden Aktionen: Los geht es am 20. Juli, dann können die Besucher unter Anleitung Wurfspeere selbst anfertigen; eine Woche später sollen Bilder aus Holz und Nägeln gestaltet werden. Jeder Dienstag in den Ferien ist auf Klein Basche ein Kreativtag, an dem unter anderem Batiken, Nähen mit der Nähmaschine und das Bearbeiten von Ytong-Steinen angeboten wird. Der Mittwoch steht jeweils ganz im Zeichen des Wassers. An diesen Wasserspieltagen besteht unter anderem die Möglichkeit, die Wasserrutsche vom Berg herab zu nutzen oder mit Spritzen und Rasensprengern herumzutoben. Donnerstags geht es auf Klein Basche künstlerisch zu: Die kleinen Gäste können Kratzbilder herstellen, Leinwände bemalen oder auch Schatzkisten mit Brandbildern gestalten.

Der Abenteuerspielplatz Kleine Basche bietet während der Ferien Aktions- und Kreativtage an. Quelle: Frank Hermann (Archiv)

Egestorf : Dreimal wöchentlich offene Tür

Das Kinder- und Jugendhaus Egestorf ist für den Offene-Tür-Betrieb montags, mittwochs und donnerstags von 15 bis 20 Uhr sowie freitags von 15 bis 21 Uhr geöffnet. Zusätzlich bietet das Betreuerteam für Kleingruppen an mehreren Tagen Bastel- und Kreativaktionen an. Am Mittwoch, 22. Juli, von 11 bis 14.30 Uhr können Kinder ab acht Jahre Windmobiles basteln. Am Donnerstag, 23. Juli, vermittelt Sebastian Müller-Giegerich von 11 bis 15 Uhr Kindern ab neun Jahre die Kunst der Stop-Motion-Filmtechnik. Beide Aktionen kosten jeweils 3 Euro. Am Donnerstag, 30. Juli, gibt es eine digitale Schnitzeljagd durch Egestorf. Die Aufgaben unterwegs werden per Tabletcomputer gestellt, die die Gruppen zur Verfügung gestellt bekommen. Am Mittwoch, 5. August, steht von 11 bis 14.30 Uhr Marionettenbasteln auf dem Programm, und am Donnerstag, 13. August, können Kinder von 11 bis 15 Uhr Papier selbst herstellen. An den Aktionen können jeweils maximal acht Kinder teilnehmen. Anmeldungen sind während des Offene-Tür-Betriebs unter Telefon (05105) 80194 möglich.

Kinotage im Jugendtreff an der Goetheschule

Der Jugendtreff neben der Goetheschule ist dienstags und freitags von 15 bis 20 Uhr für den Offene-Tür-Betrieb geöffnet. Mittwochs bieten die Betreuer von 15 bis 18 Uhr Unterhaltung im Junior-Club an. Montags ist Kinotag im Jugendtreff: Am 20. Juli sowie am 3. und 17. August werden jeweils ab 17 Uhr Filme für Kinder ab sechs Jahre gezeigt. Am 27. Juli sowie am 10. und 24. August gibt es Filme, die für Jugendliche ab zwölf Jahre freigegeben sind. Eintritt wird nicht berechnet, allerdings sind Anmeldungen notwendig. Diese nehmen die Betreuer telefonisch unter der Nummer (05105) 774-3435 oder per E-Mail an anna.fiechel@stadt-barsinghausen.de entgegen.

