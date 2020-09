Barsinghausen

Der Tag der Ortsteile in der Fußgängerzone von Barsinghausen muss in diesem Jahr aufgrund der Corona-Beschränkungen ausfallen – die beliebte Ortsteile-Rallye des Stadtmarketingvereins durch die Barsinghäuser Geschäfte aber findet statt. Am ersten Oktoberwochenende soll es losgehen – natürlich coronakonform. Im vergangenen Jahr hatten zahlreiche Kinder bei der Aktion mitgemacht.

Rallye-Mitmachkarten gibt es ab Montag

Vom 5. bis 10. Oktober sind in den Schaufenstern in der Innenstadt insgesamt 18 verschiedene Ortsteile-Taler versteckt. Jeder darf bei der Schatzsuche mitmachen. Und so geht’s: Die Rallye-Teilnehmer müssen mindestens neun der 18-Taler finden und in den Geschäften auf ihren Laufzetteln stanzen lassen.

Anzeige

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es immer mittwochs um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür.

Rallye-Mitmachkarten gibt es ab Montag, 5. Oktober, in den teilnehmenden Geschäften. Wer mindestens neun verschiedene Stanzlöcher auf seiner Karte gesammelt hat, wirft seinen ausgefüllten Zettel bei Juwelier Speckmann, Marktstraße 46, in die Teilnahmebox. Annahmeschluss ist Sonnabend, 10. Oktober, um 14 Uhr. Die Gewinner werden ausgelost und telefonisch benachrichtigt.

Hauptpreis: Einkaufsgutschein im Wert von 100 Euro

Zu gewinnen gibt es in diesem Jahr Einkaufsgutscheine vom Stadtmarketingverein: Der erste Preis ist ein Einkaufsgutschein im Wert von 100 Euro. Der zweite Preis sind 50 Euro und der dritte Preis 25 Euro. „Die Gutscheine können in allen Geschäften eingelöst werden, die Mitglied bei uns im Stadtmarketingverein sind“, sagt Unser-Barsinghausen-Chef Hendrik Mordfeld.

Von Jennifer Krebs