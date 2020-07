Barsinghausen

Der Stadtmarketingverein Unser Barsinghausen sagt aufgrund der Corona-Krise vorerst alle Großveranstaltungen in der Fußgängerzone ab. Konkret heißt das: Der Tag der Ortsteile am 13. September fällt aus. Bei dieser Veranstaltung werden normalerweise Hunderte Besucher erwartet, fast 50 Vereine hatten sich im vergangenen Jahr beteiligt. Auch der Herbstmarkt am 8. November mit dem großen Laternenumzug, wo sonst mehr als 1000 Kinder und Eltern mitlaufen, findet nicht statt.

Mit Fackeln voran: Beim Laternenumzug durch die Barsinghäuser Innenstadt laufen stets mehr als 1000 Kinder und Eltern mit. Dieses Jahr wird es nur einen Laternenbastelwettbewerb geben. Quelle: Frank Hermann (Archiv)

Auch verkaufsoffene Sonntage soll es nicht geben. Die Entscheidung ist dem Vorstand des Stadtmarketingvereins nicht leichtgefallen, gleichwohl müssen die Mitglieder des Vereins darüber noch abstimmen. Aber: Das Risiko bei Veranstaltungen in einer vollen Innenstadt sei zu hoch, dass Barsinghausen ein neuer Corona-Hotspot werden könnte, so Karin Dörner, stellvertretende Vorsitzende von Unser Barsinghausen. Vorsitzender Hendrik Mordfeld gibt ihr recht. Außerdem, sagt er, hätten die Mitarbeiter in den vergangenen Monaten wegen der Corona-Krise schon viel mitmachen müssen. Da wolle er ihnen nicht auch noch zusätzliche Sonntage aufbrummen.

„Lust am Bummeln noch verhalten“

Ohnehin verändere die Corona-Krise das Einkaufsverhalten, der Onlinehandel profitiere. Buchhändlerin Dörner bestätigt das: Die Lust am Bummeln sei noch verhalten. Es gebe in ihrem Geschäft viel mehr Bestellungen per E-Mail als vor der Corona-Krise. Bedanken will sich Barsinghausens Stadtmarketingverein bei der Gelegenheit bei den Ladenvermietern. Viele seien den Geschäftsleuten entgegengekommen und hätten die Mietzahlungen gekürzt oder ausgesetzt.

Volle City: Hunderte Besucher schieben sich beim Tag der Ortsteile durch die Barsinghäuser Fußgängerzone. Dieses Jahr fällt die Veranstaltung aus. Quelle: Jennifer Krebs (Archiv)

Die Ortsteile-Rallye durch die Barsinghäuser Geschäfte, bei der viele Kinder am Tag der Ortsteile mitgemacht hatten, soll als coronakonforme Aktion durchführt werden. Als Alternative zum abgesagten Herbstmarkt will der Stadtmarketingverein einen Laternenbastelwettbewerb ausrufen. Kindergärten, Schulen, Familien – alle sollen mitmachen, wünscht sich der Verein. Die gebastelten Laternen sollen dann in der ersten Novemberwoche die Schaufenster in der Innenstadt schmücken. „Die schönsten Laternen werden prämiert“, kündigt Mordfeld an.

Die Weihnachtspyramide: Der Stadtmarketingverein hat noch Hoffnung, dass das Weihnachtsdorf dieses Jahr stattfinden kann. Quelle: Frank Hermann (Archiv)

Hoffnung besteht noch für das Weihnachtsdorf in der Adventszeit. Der Verein sei dafür mit der Stadt im Gespräch, sagt Mordfeld. Es gehe nur noch um rechtliche Fragen, doch im Voraus zu planen sei schwierig. Denn: Was ist im Dezember erlaubt, was nicht? Feststeht für den Stadtmarketingverein aber schon jetzt: Die Weihnachtsverlosung mit mehreren Hundert Losbesitzern, die sich am Thie drängen, wird es so oder so nicht geben.

Idee für ein Kompetenzcenter Ein gemeinsames Büro in der Innenstadt für das Stadtmarketing und die Wirtschaftsförderung? Warum nicht, meint der Stadtmarketingverein Unser Barsinghausen, der den Vorschlag der Stadtverwaltung gut findet, die Bereiche zusammenzufassen, um Kräfte zu bündeln. Die stellvertretende Vorsitzende Karin Dörner spricht von einer Art Kompetenzcenter, das in der Fußgängerzone entstehen könnte. Der Vorstand von Unser Barsinghausen könnte sich dann auch vorstellen, den Tourismus mit ins Boot zu holen. Ein solcher zentraler Anlaufpunkt für die Bürger und Geschäftsleute wäre eine Bereicherung für Barsinghausen, sagt der Vorsitzende Hendrik Mordfeld.

Von Jennifer Krebs