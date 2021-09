Barsinghausen

Thomas Wolf, seit fast fünf Jahren als zweiter Mann in Barsinghausens Verwaltung tätig, hat die Wahl zum Bürgermeister der Samtgemeinde Rodenberg gewonnen. Der 54-Jährige gewann die Wahl am Sonntag mit einem Stimmenanteil von 55,29 Prozent. Sein Widersacher, SPD-Kandidat Heiko Monden, konnte lediglich 44,71 Prozent aller Stimmen auf sich vereinen. Da Monden und Wolf, der von einem breiten Bündnis aus CDU, FDP, Grüne und WGSR (Wählergemeinschaft Samtgemeinde Rodenberg) unterstützt wurde, die einzigen Kandidaten waren und Wolf mehr als die Hälfte der Stimmen auf sich vereinen konnte, wird es in der Samtgemeinde zu keiner Stichwahl kommen.

Gratulation schon am Wahlabend

Bereits am Wahlabend fand Bürgermeister Henning Schünhof (SPD) kurz nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses in Rodenberg Zeit, seinem Ersten Stadtrat telefonisch zu gratulieren. Anschließend veröffentlichte der Bürgermeister eine Stellungnahme auf der Internetseite der Stadt Barsinghausen. Er sehe den Wahlsieg von Thomas Wolf mit einem lachenden und einem weinenden Auge, schreibt Schünhof. Persönlich freue er sich sehr für Wolf und gratuliere ihm herzlich. Der deutliche Wahlsieg sei eine Bestätigung für die gute Arbeit im Wahlkampf und die fachliche Expertise Wolfs.

Sechs Monate Vakanz?

„Mit einem weinenden Auge muss ich allerdings im gleichen Atemzug feststellen, dass wir nun einen guten Ersten Stadtrat in Barsinghausen verlieren“, betont der Bürgermeister. Wenn Thomas Wolf die Wahl wie erwartet in dieser Woche offiziell annimmt und ebenso offiziell am 1. November ins Rodenberger Rathaus wechselt, wird dessen Stelle bei der Stadt Barsinghausen aller Voraussicht nach zunächst unbesetzt bleiben. Es werde in dieser kurzen Zeit unmöglich sein, einen geeigneten neuen Ersten Stadtrat oder eine neue Erste Stadträtin auszuwählen und dann auch in das Amt einzuführen, sagt Schünhof. Der Verwaltungschef hofft, nun zügig Gespräche mit der Politik aufnehmen zu können, um das Ausschreibungsverfahren gründlich vorzubereiten und durchzuführen. Thomas Wolf sagt, dass es bis zu sechs Monate dauern könne, bis eine geeignete Person gefunden sei. „Die lange Zeit der Vakanz der Stelle des Stadtbaurats hat gezeigt, dass Interimslösungen nur bedingt funktionieren“, erklärt Schünhof. Mit Ingo Ellerkamp konnte die Stadt erst ein Jahr nachdem Baudezernent Alexander Wollny die Verwaltung in Richtung Wunstorf verlassen hatte, einen neuen Stadtbaurat präsentieren.

Aus der Politik kommen indes Signale, die Suche nach einem Nachfolger Wolfs zügig aufzunehmen. SPD-Fraktionsvorsitzender Peter Messing sagt: „Wir müssen jetzt möglichst schnell die Ausschreibung fertigstellen“. Das solle nach seiner Ansicht innerhalb kurzer Zeit gelingen, da man im Grunde die Ausschreibung, auf die sich Wolf beworben hatte, erneut verwenden könne. „Wir brauchen wieder einen Juristen an der Verwaltungsspitze“, fordert Messing.

Wolf überrascht von Ergebnis

Er bedauere, dass Verwaltung und Politik die Ausschreibung nicht schon längst auf den Weg gebracht haben. „Natürlich müssen wir mit der Veröffentlichung warten, bis Thomas Wolf die Wahl angenommen hat, aber wir hätten ja alles schon vor Wochen vorbereiten können. So verlieren wir jetzt einige Wochen“, sagt Messing.

Wolf war indes vom Wahlergebnis überrascht. „Mit der Deutlichkeit des Ergebnisses hätte ich nicht gerechnet“, sagte Wolf am Sonntagabend und betonte, mit seinem Kontrahenten persönlich einen sehr fairen Wahlkampf geführt zu haben. Seine Zeit im Barsinghäuser Rathaus bezeichnete Wolf als „schönes Miteinander“. Er habe seinen Job immer gerne gemacht. „Ich möchte die Zeit nicht missen, und kehre der Stadt auch nicht den Rücken. Ich bleibe hier wohnen.“

Von Mirko Haendel