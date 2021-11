Barsinghausen

Die Stadtsparkasse will im Dezember den Barsinghäuser Hirsch verleihen und sucht nach geeigneten Kandidaten. Mit dem Jugendpreis ehrt das Geldinstitut Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Barsinghausen, die sich herausragend gemeinnützig im kulturellen oder sozialen Bereich engagieren oder besondere Zivilcourage gezeigt haben. Vorschläge können bis zum 30. November gemacht werden.

Altersdurchschnitt nicht über 25 Jahre

Der Jugendpreis ist mit einem Preisgeld von 1000 Euro verbunden. Es können auch Barsinghäuser Gruppen nominiert werden. Wichtig ist, dass die Kandidaten nicht älter als 25 Jahre sind. Bei den Gruppen darf der Altersdurchschnitt nicht über 25 Jahre liegen.

Seit 1985 wurde der Barsinghäuser Hirsch bislang 27-mal vergeben – zuletzt 2018, als sich zwei Schülergruppen vom Hannah-Arendt-Gymnasium und Mariam Refahi von der Lisa-Tetzner-Oberschule den Jugendpreis teilten. Mariam, die im Sommer 2013 aus Afghanistan nach Deutschland flüchtete, wurde ausgezeichnet, weil sie sich unter anderem als Übersetzungshelferin engagierte und auf vielfältige Weise dazu beitrug, Zuwanderern bei deren Neuorientierung in Barsinghausen zu helfen. 2019 und 2020 wurde der Jugendpreis nicht verliehen, weil es keine geeigneten Vorschläge gab.

Sparkasse nimmt Vorschläge entgegen

Der Barsinghäuser Hirsch soll möglichst noch vor Weihnachten verliehen werden. Die Jury setzt sich aus dem Sparkassenvorstand sowie aus Vertretern der Politik und der Presse zusammen. Wer passende Kandidaten kennt, kann Vorschläge bei der Stadtsparkasse Barsinghausen schriftlich an der Deisterstraße 1a oder per E-Mail an marketing@ssk-barsinghausen.de einreichen. Die Vorschläge sollten eine Beschreibung über Art, Dauer und Ort des Engagements sowie Namen und idealerweise Kontaktdaten des oder der Jugendlichen enthalten. Außerdem sollte der Vorschlagende ebenfalls seinen Namen angeben.

Von Jennifer Krebs