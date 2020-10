Barsinghausen

Trotz steigender Infektionszahlen läuft die Arbeit im Stadtteiltreff an der Goethestraße langsam wieder an. Nach monatelanger Schließung wegen der Corona-Pandemie ist der Stadtteiltreff, der auch gelbes Haus genannt wird, am vergangenen Wochenende wieder eröffnet worden. Darüber freue sich Quartiersmanagerin Cosima-Simona Homberg gemeinsam mit der Stadtverwaltung, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung. „Die Rückkehr zur Normalität soll schrittweise erfolgen.“

Im Stadtteiltreff an der Goethestraße 10 wird den Bewohnern des Quartiers ein Programm mit Kursen und anderen Veranstaltungen geboten, das nach Mitteilung der Stadt „äußerst nachgefragt“ ist. Nach der Wiedereröffnung gelten im Stadtteiltreff strenge Hygiene- und Abstandsregelungen. Begonnen werde zunächst mit einem reduzierten Kursangebot, heißt es von der Verwaltung. Das Angebot werde derzeit noch zusammengestellt und zudem fortlaufend an die aktuellen Gegebenheiten rund um die Corona-Pandemie angepasst.

Im Garten kann wieder geerntet werden

Außer dem Stadtteiltreff ist auch der interkulturelle Garten im Stadtteilpark nördlich der Wilhelm-Busch-Straße wieder zugänglich. In dem Garten im Stadtteilpark gibt es zahlreiche Hochbeete, die zumeist von Anliegern aus dem Quartier bewirtschaftet werden. Für die Fortsetzung der Gartensaison gelten ebenfalls Auflagen, wie die Stadt berichtet. Die Freigabe des interkulturellen Gartens sei aber von den Familien mit großer Freude aufgenommen worden.

Der Stadtteiltreff wird in Kooperation mit dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) organisiert, der für den Betrieb der Einrichtung verantwortlich ist. Bürger, die sich über das aktuelle Angebot im Stadtteiltreff informieren möchten, können sich bei Quartiersmanagerin Homberg oder dem ASB unter der Telefonnummer (0 51 05) 7 70 00 melden.

Von Andreas Kannegießer