Beim geplanten Neubau der Wilhelm-Stedler-Grundschule (WSS) in der Stadtmitte gibt es eine ganz neue Wendung: Die Stadt schlägt vor, in das Gebäudeensemble gleichzeitig auch dringend benötigte Büroräume für die Stadtverwaltung zu integrieren. Bei den Ratsfraktionen gibt es mehrheitlich Zustimmung für die neue Variante. Deshalb soll das beauftragte Architekturbüro nun einen Vorentwurf erarbeiten und die mutmaßlichen Kosten beziffern. Dann will der Rat der Stadt im Sommer endgültig entscheiden.

Hintergrund des Vorschlags ist die große Raumnot in der Verwaltung. Angesichts der zuletzt rasant gestiegenen Mitarbeiterzahl der Stadt platzen die beiden Rathäuser aus allen Nähten. Ein direkter Anbau an eines der beiden Rathäuser kommt aus Sicht der Verwaltung aber aus praktischen und architektonischen Gründen nicht infrage.

Gebäude mit drei Flügeln geplant

Das neue Gebäude der Wilhelm-Stedler-Schule soll ohnehin multifunktional genutzt werden: Schon bisher war vorgesehen, dass in den Neubau auch die Stadtbücherei sowie ein größerer Ratssaal für Sitzungen und Veranstaltungen integriert werden. In den vergangenen Wochen hatte die Bauverwaltung gemeinsam mit dem Architekturbüro Mosaik nach Lösungen gesucht, wie zusätzlich auch die benötigten 800 Quadratmeter Bürofläche in dem Gebäude untergebracht werden können.

In der Ratssitzung am Donnerstagabend präsentierte der ehemalige Verwaltungsvorstand Alexander Wollny die Pläne. Er arbeitet seit Monatsbeginn als Stadtbaurat in Wunstorf, war dazu aber nochmals an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt. Nach Wollnys Worten planen die Architekten derzeit einen dreiteiligen, versetzten Gebäudekörper direkt am Mont-Saint-Aignan-Platz. Im nördlichen Gebäudeteil könnten die Bücherei und die Schulverwaltung Platz finden. Im mittleren, nach hinten versetzten Gebäudeteil wäre im Erdgeschoss Platz für den Ratssaal und in den Geschossen darüber für Klassen- und Fachräume. Im südlichen Trakt könnte die Schulmensa eingerichtet werden. Die neuen Pläne sehen vor, dass in zwei oder drei Geschossen darüber die benötigten Büroflächen Platz finden.

Bereiche sind getrennt

Wollny betonte, dass die einzelnen Funktionsbereiche so voneinander getrennt seien, dass keine Auswirkungen auf den Schulbetrieb zu befürchten seien. Die Gebäudehöhe des Südflügels werde begrenzt, indem das Erdgeschoss teilweise in den zum oberhalb gelegenen Rathaus hin ansteigenden Hang hineingebaut würde.

Die Pläne der Architekten sehen vor, dass während der Bauphase der Schulbetrieb im Ostflügel des jetzigen Schulgebäudes weitergehen könnte. Zusätzlich würden Teile der Bert-Brecht-Schule für den Unterricht der Grundschüler benötigt, erläuterte Wollny.

Lob für Vorschlag

Am eindeutigsten positionierte sich Kerstin Beckmann (Wählergemeinschaft Aktiv für Barsinghausen) zu den neuen Vorschlägen: „Der Entwurf gefällt uns ausnehmend gut“, sagte sie. Großartig sei, dass die größtmögliche Nutzfläche zur Verfügung gestellt werde, gleichzeitig aber künftig hinter dem Schulgebäude Platz sei für eine Außensportfläche für die Schüler. „Von uns gibt es ein ganz klares Ja“, bekräftigte Beckmann.

Roland Zieseniß ( CDU) betonte, dass die Schule Priorität bei den Planungen genießen müsse. Wichtig sei, dass die Trennung zwischen den einzelnen Bereichen gewährleistet sei. „Wenn das klappt, können wir zustimmen“, sagte er. Reinhard Dobelmann ( SPD) bedauerte, dass der Vorschlag recht spät komme im Planungsprozess für den Schulneubau. Er gab zudem zu bedenken, dass der nun vorgeschlagene Gebäudekörper „doch recht dominant“ sein werde. „Deshalb wollen wir uns im Augenblick noch nicht festlegen.“ Auch die Grünen sehen noch Beratungsbedarf und enthielten sich am Ende ihrer Stimmen.

Bei der von der Politik geforderten engen Abstimmung mit der Schule sieht die Stadtverwaltung keine Probleme. Die Schule habe bereits Anregungen gegeben, wie die Trennung sinnvoll möglich sei, berichtete Wollny. „Wir würden bestimmt eine gute Lösung hinbekommen.“

