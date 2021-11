Barsinghausen

Aufgrund stark steigender Inzidenzwerte und im Zuge der Neufassung des Infektionsschutzgesetzes sowie der Corona-Verordnung des Landes hat die Stadtverwaltung verschiedene Maßnahmen beschlossen, um das Infektionsgeschehen zu bremsen. Das teilte die Stadt am Donnerstagmorgen mit.

„Wir haben im Krisenstab, der mittlerweile wieder wöchentlich zusammentritt, einige Maßnahmen beschlossen. Mit deren Hilfe hoffen wir, unseren Teil dazu beizutragen, dass die Infektionszahlen nicht weiter steigen, und zugleich die Einschränkungen für die Bürgerinnen und Bürgerinnen so gering wie möglich zu halten“, macht Bürgermeister Henning Schünhof deutlich. „Ich weiß, dass dies ein schwerer Spagat werden wird. Aus diesem Grund rufe ich alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, achtsam und rücksichtsvoll miteinander umzugehen.“

Maskenpflicht am Thie

Eine der Maßnahmen ist die Einführung einer grundsätzlichen Maskenpflicht, die ab sofort in der Barsinghäuser Fußgängerzone rund um den Thie gilt. Damit will die Verwaltung einheitliche und für die Bürger verständliche Regeln treffen „In diesem Bereich würden ohne diese Regelungen mit den Besucherinnen und Besucherin des Weihnachtsdorfes einerseits und den Einkaufenden andererseits zwei Personengruppen aufeinandertreffen, für die unterschiedliche Vorgaben in Sachen Maskenpflicht gelten würden“, erklärt Schünhof die Entscheidung des Krisenstabs.

3 G in den Rathäusern

Zudem werden die Zutrittsbeschränkungen für die Rathäuser verschärft. Auf der Homepage der Stadt ist zwar zu lesen, dass die Rathäuser derzeit für den allgemeinen Publikumsverkehr grundsätzlich geschlossen seien, Termine könnten jedoch vereinbart und persönlich wahrgenommen werden. Für diese gilt laut Verwaltung fortan grundsätzlich die sogenannte 3-G-Regelung, der zufolge nur Personen mit dem Status geimpft, genesen oder getestet die Räume betreten dürfen. Die Verwaltung bittet, grundsätzlich vor einem geplanten Besuch des Rathauses und für die Klärung von Anliegen Kontakt mit den Mitarbeitenden aufzunehmen – telefonisch oder per E-Mail.

Als Schnelltests akzeptiert die Verwaltung nur die in einem zertifizierten Testzentrum durchgeführten Antigen-Tests. Sie dürfen zudem nicht älter als 24 Stunden sein. PCR-Tests sind 48 Stunden lang gültig.

So sieht die Seite aus, die derzeit der Homepage der Stadt Barsinghausen vorgeschaltet ist. Quelle: Screenshot

Infos über das Impfzentrum auf Homepage der Stadt

Seit Eröffnung des Impfzentrums an der Marktstraße hat die Verwaltung nach eigenen Angaben bereits „mehrere hundert Anrufe und E-Mails“ erhalten. Um dieser Flut an Anfragen zukünftig besser Herr zu werden, hat die Stadt ihrer Homepage eine sogenannte Vorschaltseite hinzugefügt, die geladen wird, wenn die Homepage www.barsinghausen.de aufgerufen wird.

Über diese Seite können Interessierte direkt zu einem speziellen Bereich der städtischen Homepage gelangen, an dem Informationen über das Impfzentrum gebündelt zusammengestellt worden sind.

Von Mirko Haendel