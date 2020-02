Barsinghausen

Auf dem noch relativ neuen Geschäftsfeld der Strom- und Gasversorgung haben sich die Stadtwerke Barsinghausen mittlerweile stark etabliert. Erst seit der zweiten Jahreshälfte 2014 beliefert das kommunale Versorgungsunternehmen seine Kunden nicht nur mit Trinkwasser, sondern auch mit Gas und Strom. Nach einem zähen Beginn mit zunächst 300 Strom- und 75 Gaskunden im ersten Jahr steigerten die Stadtwerke ihre Kundenzahlen stetig auf derzeit 3300 bei Strom und 852 bei Gas. Für 2020 setzt die städtische Gesellschaft auf weiteren Zuwachs.

5000 Verträge angepeilt

„Bis zum Jahresende will ich in beiden Bereich auf insgesamt 5000 Verträge kommen. Das ist ehrgeizig, aber nicht unrealistisch“, sagt der zuständige Vertriebsleiter Stefan Küppers. Dabei wolle er insbesondere in den benachbarten Kommunen ohne eigene Stadtwerke, wie etwa Wennigsen oder Gehrden, um neue Kunden werben. „Dort beliefern wir schon einige Haushalte. Und wir treten nicht in Konkurrenz zu anderen lokalen Energieversorgern“, erläutert Küppers.

Nach Einschätzung von Dirk Härdrich, Vorsitzender des Stadtwerke-Aufsichtsrates, befindet sich das Unternehmen „auf einem guten Weg zum Vollversorger“. Anfangs sei die Entwicklung zwar verhalten verlaufen – „aber es dauert eben eine gewisse Zeit, sich als neuer Anbieter am Markt mit vielen großen Mitbewerbern durchzusetzen“, sagt Härdrich.

Solide Entwicklung

Inzwischen habe sich das städtische Tochterunternehmen, das bis 2014 nur für die Versorgung mit Trinkwasser zuständig war, auch in der Versorgung mit Strom und Gas solide entwickelt – mit Steigerungsraten bei den Kundenverträgen von zuletzt 30 bis 34 Prozent im vergangenen Jahr. „Und das, obwohl wir bei den Neuabschlüssen keine teuren Werbegeschenke machen können wie zum Beispiel Tablets oder Waschmaschinen“, betont Vertriebsleiter Küppers.

Zu den großen Vorteilen der Stadtwerke gehörten insbesondere die lokale und regionale Nähe als Barsinghäuser Unternehmen. „Wir sind mit unseren Mitarbeitern als persönliche Ansprechpartner vor Ort erreichbar, darauf legen viele Kunden großen Wert. Ein weiteres Plus: Wir vergeben Aufträge an lokale Unternehmen, und unsere Erträge bleiben in der Stadt“, erläutert Stadtwerke-Geschäftsführer Jochen Möller.

100 Prozent Ökostrom

Mit einem 100-prozentigen Anteil Ökostrom kommen die Stadtwerke laut Möller ebenfalls einem großen Wunsch vieler Menschen nach. Bester Werbeträger sei die Mundpropaganda zufriedener Kunden – zumal die Stadtwerke auch bei den Preisen für Strom und Gas im bundesweiten Vergleich sehr moderat aufgestellt seien.

Zwei neue Auszeichnungen bestätigen die Stadtwerke laut Härdrich in ihrer Ausrichtung: So habe das Unternehmen zum vierten Mal in Folge das Qualitätszertifikat „Top-Lokalversorger Strom und Gas“ des Energieverbraucherportals erhalten. Das Portal bewertet laut Härdrich nach strengen Kriterien im Preis-Leistungsvergleich, es habe 264 von insgesamt 1400 Energielieferanten ausgezeichnet. Darüber hinaus hat auch die unabhängige Verbraucherstudie 360 Grad den Stadtwerken ein Prädikat für kundenfreundlichen Service verliehen.

Von Frank Hermann