Eckerde

Angesichts der hohen Temperaturen in dieser Woche befürchten die Barsinghäuser Stadtwerke, dass es wieder zu Engpässen bei der Trinkwasserversorgung kommen könnte. Das kommunale Versorgungsunternehmen ruft deshalb die Haushalte, Vereine und Unternehmen im Stadtgebiet dazu auf, den Wasserverbrauch auf das Notwendigste zu beschränken. „Das Wasserwerk Eckerde arbeitet momentan an seiner Kapazitätsgrenze“, heißt es in einer Mitteilung. Demnach gilt der Appell bis vorerst Sonntag, 20. Juni. Er richte sich insbesondere an die Sportvereine, betonen die Stadtwerke. „Es wird darum gebeten, darauf zu verzichten, mit Trinkwasser den Rasen zu sprengen, die Gärten zu bewässern beziehungsweise den Pool zu befüllen.“

Mit der Temperatur steigt der Verbrauch

Je höher die Temperaturen steigen, desto höher ist erfahrungsgemäß auch der Trinkwasserverbrauch. Die Stadtwerke waren bereits in den vergangenen heißen Sommern mehrfach an ihre Kapazitätsgrenze gestoßen. Vor drei Jahren konnte nur hauchdünn vermieden werden, dass einzelne Ortsteile im Stadtgebiet zeitweise von der Wasserversorgung abgeschnitten werden mussten.

Eigentlich ist im Urstromtal zwischen Deister und Stemmer Berg auch in langen Hitzeperioden genügend Grundwasser vorhanden. Das Problem für die Stadtwerke ist die technisch begrenzte Aufbereitungs- und Lagerkapazität des sanierungsbedürftigen Grundwasserwerks Eckerde. Derzeit können nur rund 5000 Kubikmeter Wasser täglich aufbereitet und enthärtet werden. Die Verbrauchsspitzen im Sommer 2018 lagen aber bei rund 7000 Kubikmetern täglich. Das Eckerder Grundwasserwerk soll in den nächsten beiden Jahren neu gebaut und dabei so ausgelegt werden, dass auch extreme Verbrauchsspitzen jederzeit ohne Probleme abgedeckt werden können.

Von Andreas Kannegießer