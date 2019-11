Mit einem Mausklick zum Gewinn: Der Stadtmarketingverein Unser Barsinghausen bietet in diesem Jahr zum dritten Mal einen digitalen Adventskalender auf seiner Internetseite an. Vom 1. bis zum 24. Dezember stecken täglich interessante Geschenke hinter den Türchen, spendiert von Barsinghäuser Geschäftsleuten und Organisationen. Zudem werden am Wochenende die Lose der Adventslotterie gezogen.