Barsinghausen/Egestorf/Kirchdorf

Bei dem kurzen, aber sehr heftigen Gewitter am frühen Donnerstagabend sind in der Barsinghäuser Kernstadt, in Kirchdorf und Egestorf so große Regenmengen vom Himmel gestürzt, dass mehrere Straßen überflutet wurden und etliche Keller vollliefen. Die Feuerwehren der drei Ortsteile waren mehrere Stunden lang im Einsatz.

Nach Mitteilung von Feuerwehrsprecher Henk Bison wurde gegen 17.25 Uhr zuerst die Feuerwehr Barsinghausen alarmiert. In der Ladestraße stand ein etwa 50 Quadratmeter großer Kellerraum rund 20 Zentimeter tief unter Wasser. Fast gleichzeitig stand die Egestorfer Straße im Bereich der Einmündung des Conrad-Bühre-Weges komplett unter Wasser. Mehrere Gullydeckel seien dort hochgedrückt worden, berichtet die Feuerwehr.

In der Wilhelm-Busch-Straße pumpen Einsatzkräfte der Feuerwehr die Keller mehrerer Mehrfamilienhäuser aus. Quelle: Feuerwehr

Parkplatz am Bahnhof überflutet

Größere Wassermengen liefen die Bahnhofstraße und den Deisterplatz hinunter und sorgten dafür, dass der Parkplatz neben dem Bahnhof zeitweise komplett überflutet war. Das Wasser lief jedoch später von selbst wieder ab, die Feuerwehr beobachtete das Geschehen lediglich. Kurz nach 17.30 Uhr meldete die Regionsleitstelle Hannover mehrere vollgelaufene Keller in der Wilhelm-Busch-Straße an die Einsatzleitung vor Ort. Daraufhin wurde die Feuerwehr Kirchdorf zur Unterstützung nachgefordert.

Die Einsatzkräfte aus Kirchdorf waren dann aber zunächst in der eigenen Ortschaft auf der Landstraße gefordert. Durch die Wassermassen waren mehrere Gullydeckel hochgedrückt worden. Im Kirchdorfer Unterdorf war laut Feuerwehr der Einlauf der Krumbeeke ins Regenwassersystem mit größeren Steinen, Ästen und Unrat verstopft, sodass das Wasser auf die Straße lief. Die Landstraße musste zeitweise gesperrt werden.

Sorge im Kirchdorfer Unterdorf

Die Kirchdorfer Feuerwehrleute räumten das Einlaufgitter wieder frei und setzten die Gullydeckel wieder ein. Unterstützung kam hier später noch durch die Feuerwehr Egestorf, die kurz vor 18 Uhr zunächst in die Waldstraße alarmiert worden war. Dort drohte ein überlaufender Bach etliche Häuser zu fluten. Größere Schäden blieben in Egestorf jedoch aus. Auch in Kirchdorf blieben die Folgen der Straßenüberflutung diesmal überschaubar. Dennoch wächst die Sorge bei den Anliegern des Unterdorfes, das von Krumbeeke und Mühlbach durchflossen wird. „Aus meiner Sicht scheint es eine Frage der Zeit zu sein, wann die Bäche das erste Mal richtige Schäden verursachen werden, denn diese Art Ereignisse kommt regelmäßig und immer heftiger auf uns zu“, sagt ein Anlieger der Landstraße.

Der extrem starke Regen am Donnerstagabend hat an mehreren Stellen in Barsinghausen, Egestorf und Kirchdorf zu vollgelaufenen Kellern geführt. Quelle: Feuerwehr

In der Wilhelm-Busch-Straße waren drei Mehrfamilienhäuser betroffen, in denen jeweils Wasser in die Keller geströmt war. Die Feuerwehrleute setzten mehrere Tauchpumpen und anschließend Wassersauger ein. Um kurz nach 20 Uhr seien alle Einsatzstellen abgearbeitet gewesen, berichtet Bison. „In den Feuerwehrhäusern konnte mit dem Reinigen von Ausrüstung und Geräten begonnen werden.“

Von Andreas Kannegießer