Barsinghausen

Seit gut einer Woche läuft der Schulbetrieb an den Grundschulen und weiterführenden Schulen wieder. „Wir haben aus dem Vorjahr eine gewisse Routine – und auch sonst im Vorfeld alles im Kollegium und mit den Eltern besprochen“, sagt Markus Vehrenkamp. Der Leiter der Lisa-Tetzner-Schule (LTS) in Barsinghausen ist zufrieden mit dem Start aus den Sommerferien.

In der Oberschule gibt es 321 Schüler, die in den Jahrgängen fünf bis zehn in 16 Klassen aufgeteilt sind. Bis zum Ende der ersten kompletten Schulwoche herrscht Pflicht für das Tragen einer Maske, außerdem gibt es die Vorgabe für tägliche Corona-Schnelltests zu Hause. Auch hier gebe es gute Erfahrungen, sagt der LTS-Leiter. „Und wenn es ein Schüler vergessen hat, dann machen wir vor Ort ein Angebot für einen Test unter Aufsicht unserer Sozialpädagogin.“

An einigen Schulen gibt es längst Systeme, die auf einen zu hohen CO2-Gehalt in der Luft hinweisen. Quelle: Stephan Hartung

Die sogenannte CO2-Ampel, wonach Geräte in Größe eines XXL-Smartphones die Luftqualität messen und gegebenenfalls zum Stoßlüften auffordern, gibt es in jedem Raum. „Eine willkommene Unterstützung“, sagt Vehrenkamp, „aber es gibt ohnehin in allen Klassen einen sogenannten Lüftungsdienst, ähnlich wie ein Tafeldienst, der für das Lüften alle 20 Minuten zuständig ist.“

Es gibt jedoch auch drei Räume im LTS-Gebäude, die nur Oberlichtfenster haben und daher keinen guten Luftaustausch ermöglichen. „Diese Räume haben wir gesperrt.“ Mittelfristig hofft Vehrenkamp hier aber auch auf technische Unterstützung. In diesen Tagen werden drei Luftreinigungsgeräte getestet. „Dass die technisch funktionieren, davon bin ich überzeugt. Es geht aber um die Prüfung, wie laut die mit den angegebenen 35 Dezibel sind.“ Der Schulleiter hofft, dass die Geräte praxistauglich sind. „Dann könnten wir auch einen Raum wieder nutzen, der zum Freizeitbereich gehört – nicht unwichtig mit Blick auf den Herbst, wenn die Pausen sich nach drinnen verlagern.“

Informationen früh genug ausgegeben

An der KGS Goetheschule spricht Schulleiter René Ehrhardt von einem „ganz entspannten Start ins neue Schuljahr“. Das gesamte Schulleitungsteam und das Kollegium hätten schon in der letzten Ferienwoche sämtliche Informationen herausgegeben, außerdem nutzte man die Schulplattform IServ und soziale Medien wie Instagram. Die Folge: Schüler und Eltern waren gut vorbereitet auf Vorgaben wie Masken- und Testpflicht. „Im Tagesablauf gab es keine Probleme.“

Der von Ehrhardt erwähnte entspannte Start war auch den ersten drei Schultagen nach Ferienende geschuldet, die unter dem Motto „Willkommenstage“ standen. Mit Ausflügen und Gesprächen, einfach mal locker im neuen Schuljahr ankommen. Das galt vor allem für die Fünftklässler, die ihre neue Umgebung kennenlernen mussten. Erst am Dienstag begann in allen Jahrgängen der reguläre Unterricht.

An der KGS Goetheschule begann am Dienstag der reguläre Unterricht. Quelle: Jennifer Krebs (Archiv)

Auch an der Ernst-Reuter-Schule in Egestorf gibt es Neuankömmlinge – nämlich die Erstklässler. Insgesamt 70 von ihnen wurden vor einer Woche in drei Schichten eingeschult. Die Maskenpflicht gilt natürlich auch an der Grundschule. „Aber gerade im ersten Jahrgang ist es natürlich schade, wenn man nicht die kompletten Gesichter der neuen Mitschülern oder Lehrer sieht“, sagt Schulleiterin Edith Lutterbüse.

Testpflicht wird größtenteils eingehalten

Die Einhaltung der Testpflicht klappt „bis auf wenige Ausnahmen sehr gut“, sagt Lutterbüse. Nachtests dürfe man nicht selbst durchführen. „Dafür haben wir auch gar nicht das Personal.“ Die Nachkontrolle sei aber einfach, für Abhilfe werde schnell gesorgt. „Es kommt vor, dass für den erfolgten Test nur die Unterschrift fehlt. Die reichen die Eltern dann schnell nach.“ Mit der täglichen Testpflicht gibt es einen leicht zu merkenden Rhythmus, ab der nächsten Woche sind wieder Tests montags, mittwochs und freitags vorgeschrieben. „Mal gucken, wie sich das dann wieder einspielt. Im vergangenen Schuljahr gerieten die Tests durch die Pause zwischendurch auch mal in Vergessenheit“, sagt Edith Lutterbüse.

Von Stephan Hartung