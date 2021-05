Barsinghausen

Im Barsinghäuser Stadtgebiet wird es künftig in allen Ortsteilen ehrenamtliche Beauftragte geben, die die Interessen der jeweiligen Ortschaft gegenüber Rat und Verwaltung vertreten sollen. Der Rat der Stadt hat in seiner jüngsten Sitzung einen entsprechenden Grundsatzbeschluss gefasst. Nun soll die Stadtverwaltung einen Satzungsentwurf ausarbeiten, in dem Details etwa rund um die Aufgaben, das Berufungsverfahren und die Amtszeit der Ortsteilbeauftragten geregelt werden. Der Rat muss dann noch einmal über die Satzung abstimmen.

Verwaltung rät von Ortsvorstehern ab

Der neue Beschluss bedeutet zugleich einen Rückzieher gegenüber einem Ratsbeschluss aus dem vergangenen Herbst, als sich das Gremium für die Einführung von Ortsvorsteherinnen oder Ortsvorstehern im Barsinghäuser Stadtgebiet ausgesprochen hatte. Nach einer Prüfung hatte die Stadtverwaltung allerdings davor gewarnt, den Beschluss umzusetzen. Weil Ortsvorsteher ein in der Kommunalverfassung vorgesehenes Vertretungsorgan sind, wäre deren Einführung mit vielen formalen Regeln und erheblichem Personalaufwand bei der Betreuung der Amtsträger verbunden, hatte die Stadtverwaltung argumentiert.

CDU: „Reine Grußonkel sollten es nicht sein“

Die Barsinghäuser Ratsfraktionen sind sich nach der jüngsten Diskussion grundsätzlich einig, dass es keine Ortsvorsteher geben soll, so wie sie in der Kommunalverfassung vorgesehen sind. Im Detail gibt es aber durchaus unterschiedliche Auffassungen über die Form der zusätzlichen Bürgerbeteiligung. Die CDU-Fraktion konnte sich nicht mit einem Ergänzungsantrag durchsetzen, wonach sich die Aufgaben der künftigen ehrenamtlichen Beauftragten „grundsätzlich aus den Rechten und Pflichten von Ortsvorstehern nach dem Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz ableiten“ sollten. „Reine Grußonkel sollten es nicht sein, dann könnten wir auch darauf verzichten“, argumentierte CDU-Fraktionssprecher Roland Zieseniß. Ziel solle es sein, auf jeden Fall „eine bessere Bürgerbeteiligung hinzukriegen“.

Parteien haben kein Vorschlagsrecht

Grünen-Ratsfrau Ulrike Westphal sprach sich gegen das „formalisierte Verfahren“ im Gesetz aus. Sie kritisierte zudem das von der CDU ebenfalls beantragte Vorschlagsrecht bei der Auswahl der Beauftragten für jene Fraktion mit den meisten Stimmen vor Ort. Wenn die Fraktionen darüber bestimmten, sei das nicht das, was sich die Grünen unter Bürgerbeteiligung vorstellten, sagte Westphal. Längst nicht alle ehrenamtlich engagierten Personen seien parteipolitisch gebunden. Statt des Vorschlagsrechts könne es etwa Interessensabfragen bei Vereinen und Initiativen vor Ort geben – sofern die jeweilige Ortschaft überhaupt auf diese Weise vertreten werden wolle. Ähnlich argumentierten Sprecher der SPD-Fraktion.

Politik will Tempo machen

Einig sind sich alle Ratsfraktionen allerdings, dass die Voraussetzungen zur Einführung der ehrenamtlichen Beauftragten so schnell wie möglich geschaffen werden sollten. „Uns ist es extrem wichtig, dass wir mit der Satzungsdiskussion nicht mehrere Jahre ins Land gehen lassen“, sagte Kerstin Beckmann von der Wählergemeinschaft Aktiv für Barsinghausen. Die Beauftragten sollten schon zu Beginn der neuen Wahlperiode an den Start gehen, forderte Beckmann. „Wir sollten das jetzt zügig über die Bühne kriegen.“

