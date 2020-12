Barsinghausen

Zehn Tage lang war Musiker Stefan Basler mit Gitarre und Mikrofon in der Stadt Barsinghausen unterwegs, um seine Straßenkonzerte für einen guten Zweck zu spielen. Bis zum Abschluss der „Frohe Weihnachten – Xmas-Tour“ hat Basler gemeinsam mit Carsten Wullkopf vom gleichnamigen Autohaus eine Spendensumme von mehr als 4000 Euro für das Kinderhospiz Löwenherz in Syke gesammelt.

„Das hat schon eine ganz spezielle Wirkung, das Halleluja anzustimmen und die Menschen auf der Straße oder in ihren Wohnungen hören ergriffen zu“: Stefan Basler spielt Heiligabend zum Abschluss seiner Weihnachtstour an der Bergstraße. Quelle: Frank Hermann

Bei Wind und Wetter, bei teilweise frostigen Temperaturen hat sich der Musiker in allen Ortsteilen der Deisterstadt an den Straßenrand gestellt, um die Anwohner in der Adventszeit und trotz Corona-Krise mit einem spontanen Liedprogramm zu erfreuen. „Das war mal wieder ein richtiges Konzertfeeling, natürlich immer auf Abstand. In der Corona-Zeit sind die Menschen besonders dankbar für die Musik. Und auch für mich war es ein schönes Erlebnis, endlich wieder vor Publikum zu spielen“, sagt Basler, der seit mehr als 20 Jahren nebenbei Musik macht.

Bereits beim ersten Corona-Lockdown im Frühjahr gab der Barsinghäuser solche Straßenkonzerte in der Deisterstadt – mit viel Zuspruch und positiver Resonanz bei den Zuhörern am Gartenzaun oder auf dem Balkon. Beim zweiten Lockdown stand für Basler fest, dass es eine Neuauflage dieser Spontanauftritte geben wird. Allerdings vor Weihnachten für einen guten Zweck und mit Unterstützung mehrerer Freunde.

Hilfe von Freunden

So regte Carsten Wullkopf vom gleichnamigen Autohaus in Barsinghausen an, Geld für das Kinderhospiz Löwenherz in Syke zu sammeln. Bereits seit einigen Jahren bittet der Geschäftsmann seine Kunden um Unterstützung für das Hospiz. „In diesem Jahr haben wir uns zusammengetan“, sagt Basler. Weitere Hilfe kam von Horst Heydenbluth und Florian Krause, die ein Tour-Logo entworfen und den Konzertbus mit einer auffälligen Folie beklebt haben, sowie von Ehefrau Christine Neupert für die Begleitung unterwegs.

Täglich ab 16 Uhr war der Freizeitmusiker für seine Kurzauftritte unterwegs. „An jeder Station habe ich drei oder vier Lieder gespielt, dann ging es schon wieder weiter“, sagt Basler. Halt machte er auch vor Senioren- und Pflegeheimen, um Bewohnern und Personal eine Freude zu bereiten. Dabei habe es auch besondere emotionale Momente gegeben.

Spezielle Wirkung

„Vor allem zum Schluss an Heiligabend. Das hat schon eine ganz spezielle Wirkung, an diesem Tag das Halleluja anzustimmen und die Menschen auf der Straße oder in ihren Wohnungen hören ergriffen zu“, erzählt der 37-Jährige, der beruflich als Industriemechaniker arbeitet und sich Urlaub genommen hat für die Xmas-Tour.

Unterwegs beteiligten sich viele Menschen an der Spendensammlung für das Kinderhospiz Löwenherz. Gemeinsam mit der Sammlung im Autohaus von Carsten Wullkopf sind mittlerweile rund 4100 Euro zusammen gekommen. Wer die Aktion unterstützen will, kann voraussichtlich noch bis zum 10. Januar auf das Spendenkonto einzahlen bei der Kreissparkasse Syke mit der IBAN: DE07 2915 1700 1110 0999 99 und mit dem Stichwort „Road-Tour“.

Von Frank Hermann