Wegen der Corona-Krise sind die Treffen der Steg-Selbsthilfegruppen für Psychiatrieerfahrene und deren Angehörige weiterhin ausgesetzt. Die Begegnungsstätte an der Altenhofstraße bleibt vorerst bis zum 3. Mai geschlossen. Auf seiner Internetseite www.steg-barsinghausen.de hat der Steg aber zwei Telefonnummern von Gruppenleitern angegeben, die unter (01 76) 34 95 73 80 oder (01 73) 6 77 06 01 jederzeit kontaktiert werden können.

Darüber hinaus ist unter Telefon (0 51 05) 51 50 52 – der Festnetznummer im Steg – ein Anrufbeantworter geschaltet. „Mindestens jeden zweiten Tag wird dieser abgehört und die Anrufer werden, wenn gewünscht, zurückgerufen“, sagt Ulla Diener vom Vorstand. Per E-Mail erreicht man den Steg an steg-barsinghausen@t-online.de.

Isolation kann psychische Krise auslösen

Normalerweise gibt es beim Steg täglich Angebote. Dazu gehören eine Kreativgruppe, eine Kochgruppe, ein Literaturkreis, Entspannungsgruppen und die Gesprächskreise für Betroffene und Angehörige. Der Steg war gerade mit einem weiteren, seinem vierten Gesprächskreis für Betroffene gestartet – „dann kam Corona“, sagt Diener.

In der aktuellen Situation sollen Sozialkontakte minimiert und am besten sogar vermieden werden. Vor allem für psychisch kranke Menschen ist soziale Isolation ein sogenannter Trigger. Das bedeutet: Die Isolation kann ausreichen, um eine schwere psychische Krise auszulösen.

Vieraugengespräch in akuten Notfällen

Trotz aller Einschränkungen will der Steg auch in der Corona-Krise für psychisch kranke Menschen da sein. Bei akuten Problemen sei es unter Umständen sogar möglich, sich zu einem Vieraugengespräch zu treffen, bietet Diener an – am besten draußen, sagt sie, und mit dem gebotenen Abstand natürlich.

Von Jennifer Krebs