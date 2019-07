Stemmen

Unbekannte haben am Donnerstagvormittag in Stemmen einen Werkzeugschrank und eine Werkbank aus Metall gestohlen. Nach Mitteilung der Polizei hatte der Besitzer die Gegenstände an der Straße Am Rittergut vor seinem Grundstück für einen Nachbarn bereitgestellt. Weil der Nachbar einige Tage im Urlaub ist, blieben die Werkbank und der Schrank so lange am Rand der kleinen Sackgasse stehen.

Am Donnerstag verließ der Eigentümer laut Polizei gegen 10.30 Uhr sein Grundstück. Als er gegen 12 Uhr wieder nach Hause kam, waren Werkbank und Schrank verschwunden. Den Wert der gestohlenen Gegenstände beziffert er auf 100 Euro. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Wer etwas gesehen hat, kann sich unter Telefon (05105) 5230 an das Barsinghäuser Polizeikommissariat wenden.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Barsinghausen lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Andreas Kannegießer